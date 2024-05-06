https://ria.ru/20240506/kontsert-1944242208.html

СК организовал концерт для 99-летнего ветерана ВОВ в Подмосковье

СК организовал концерт для 99-летнего ветерана ВОВ в Подмосковье - РИА Новости, 06.05.2024

СК организовал концерт для 99-летнего ветерана ВОВ в Подмосковье

Военные и следователи организовали для 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны концерт у его дома в Подмосковье в преддверии Дня Победы, рассказали РИА... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:33

2024-05-06T19:33

2024-05-06T19:33

россия

московская область (подмосковье)

власиха

ракетные войска стратегического назначения

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военные и следователи организовали для 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны концерт у его дома в Подмосковье в преддверии Дня Победы, рассказали РИА Новости в военном следственном управлении СК России по РВСН. "В преддверии Дня Победы в подмосковной Власихе, где расположены Ракетные войска стратегического назначения, военнослужащие вместе с офицерами ВСУ СК России по РВСН, главой муниципалитета и артистами ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда" поздравили с Днем Победы Василия Георгиевича Фоменко", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что под окнами квартиры 99-летнего фронтовика солисты ансамбля провели импровизированный концерт и исполнили песни военных лет. Затем в неформальной беседе Фоменко поделился воспоминаниями о молодости, фронтовых буднях и своем жизненном пути. Ветеран был призван в армию в январе 1943 года и проделал долгий путь: участвовал в освобождении Украины, Белоруссии и Польши. Фоменко дошел до Германии и встретил Победу недалеко от Берлина.

https://ria.ru/20240223/artisty-1929101955.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), власиха, ракетные войска стратегического назначения, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины