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СК организовал концерт для 99-летнего ветерана ВОВ в Подмосковье - РИА Новости, 06.05.2024
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19:33 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/kontsert-1944242208.html
СК организовал концерт для 99-летнего ветерана ВОВ в Подмосковье
СК организовал концерт для 99-летнего ветерана ВОВ в Подмосковье - РИА Новости, 06.05.2024
СК организовал концерт для 99-летнего ветерана ВОВ в Подмосковье
Военные и следователи организовали для 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны концерт у его дома в Подмосковье в преддверии Дня Победы, рассказали РИА... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:33
2024-05-06T19:33
россия
московская область (подмосковье)
власиха
ракетные войска стратегического назначения
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военные и следователи организовали для 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны концерт у его дома в Подмосковье в преддверии Дня Победы, рассказали РИА Новости в военном следственном управлении СК России по РВСН. "В преддверии Дня Победы в подмосковной Власихе, где расположены Ракетные войска стратегического назначения, военнослужащие вместе с офицерами ВСУ СК России по РВСН, главой муниципалитета и артистами ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда" поздравили с Днем Победы Василия Георгиевича Фоменко", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что под окнами квартиры 99-летнего фронтовика солисты ансамбля провели импровизированный концерт и исполнили песни военных лет. Затем в неформальной беседе Фоменко поделился воспоминаниями о молодости, фронтовых буднях и своем жизненном пути. Ветеран был призван в армию в январе 1943 года и проделал долгий путь: участвовал в освобождении Украины, Белоруссии и Польши. Фоменко дошел до Германии и встретил Победу недалеко от Берлина.
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россия
московская область (подмосковье)
власиха
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россия, московская область (подмосковье), власиха, ракетные войска стратегического назначения, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Московская область (Подмосковье), Власиха, Ракетные войска стратегического назначения, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК организовал концерт для 99-летнего ветерана ВОВ в Подмосковье

Во Власихе военные и СК организовали концерт у дома 99-летнего ветерана ВОВ

© Глава городского округа Власиха Герман Потапчук/ВКонтактеНебольшой праздничный концерт во дворе ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко
Небольшой праздничный концерт во дворе ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко
© Глава городского округа Власиха Герман Потапчук/ВКонтакте
Небольшой праздничный концерт во дворе ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военные и следователи организовали для 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны концерт у его дома в Подмосковье в преддверии Дня Победы, рассказали РИА Новости в военном следственном управлении СК России по РВСН.
«
"В преддверии Дня Победы в подмосковной Власихе, где расположены Ракетные войска стратегического назначения, военнослужащие вместе с офицерами ВСУ СК России по РВСН, главой муниципалитета и артистами ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда" поздравили с Днем Победы Василия Георгиевича Фоменко", - сказал представитель ведомства.
© Глава городского округа Власиха Герман Потапчук/ВКонтактеНебольшой праздничный концерт во дворе ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко
Небольшой праздничный концерт во дворе ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко
© Глава городского округа Власиха Герман Потапчук/ВКонтакте
Небольшой праздничный концерт во дворе ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко
Он добавил, что под окнами квартиры 99-летнего фронтовика солисты ансамбля провели импровизированный концерт и исполнили песни военных лет. Затем в неформальной беседе Фоменко поделился воспоминаниями о молодости, фронтовых буднях и своем жизненном пути. Ветеран был призван в армию в январе 1943 года и проделал долгий путь: участвовал в освобождении Украины, Белоруссии и Польши. Фоменко дошел до Германии и встретил Победу недалеко от Берлина.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)ВласихаРакетные войска стратегического назначенияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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