СК организовал концерт для 99-летнего ветерана ВОВ в Подмосковье
Во Власихе военные и СК организовали концерт у дома 99-летнего ветерана ВОВ
© Глава городского округа Власиха Герман Потапчук/ВКонтактеНебольшой праздничный концерт во дворе ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко
Небольшой праздничный концерт во дворе ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военные и следователи организовали для 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны концерт у его дома в Подмосковье в преддверии Дня Победы, рассказали РИА Новости в военном следственном управлении СК России по РВСН.
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"В преддверии Дня Победы в подмосковной Власихе, где расположены Ракетные войска стратегического назначения, военнослужащие вместе с офицерами ВСУ СК России по РВСН, главой муниципалитета и артистами ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда" поздравили с Днем Победы Василия Георгиевича Фоменко", - сказал представитель ведомства.
© Глава городского округа Власиха Герман Потапчук/ВКонтактеНебольшой праздничный концерт во дворе ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко
Небольшой праздничный концерт во дворе ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко
Он добавил, что под окнами квартиры 99-летнего фронтовика солисты ансамбля провели импровизированный концерт и исполнили песни военных лет. Затем в неформальной беседе Фоменко поделился воспоминаниями о молодости, фронтовых буднях и своем жизненном пути. Ветеран был призван в армию в январе 1943 года и проделал долгий путь: участвовал в освобождении Украины, Белоруссии и Польши. Фоменко дошел до Германии и встретил Победу недалеко от Берлина.