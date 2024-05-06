https://ria.ru/20240506/komitet-1944222792.html

Комитет Госдумы отклонил проект о сокращении рабочей недели

Комитет Госдумы отклонил проект о сокращении рабочей недели - РИА Новости, 06.05.2024

Комитет Госдумы отклонил проект о сокращении рабочей недели

Комитет Госдумы по труду на заседании в понедельник рекомендовал Думе отклонить в первом чтении законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов, а... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:48

2024-05-06T17:48

2024-05-06T17:49

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду на заседании в понедельник рекомендовал Думе отклонить в первом чтении законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов, а также о сокращении рабочего дня на час перед госпраздником, передает корреспондент РИА новости. Законопроект внес в Госдуму член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. "Законопроектом предлагается дополнить статью 95, закрепляющей сокращенный рабочий день перед государственными праздниками, изложив её следующим образом: "Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих выходному дню или нерабочему праздничному, уменьшается на один час". В связи с предложенными изменениями также необходимо понизить общую максимальную планку продолжительности рабочей недели, уменьшив её с 40 до 39 часов, для этого предлагается: в части 2 статьи 91 Трудового Кодекса слова "превышать 40 часов в неделю" заменить словами: "превышать 39 часов в неделю", - написано в пояснении к законопроекту. В ней отмечается, что работники зачастую находятся на работе более 40 часов в неделю. В том числе многие работодатели злоупотребляют, увеличивая объемы работы без увеличения штатов сотрудников. Большие объемы работы приводят к стрессу, плохому влиянию на психику сотрудников, снижению работоспособности. "Недавно прошедшая пандемия и переход на удаленную работу еще сильнее стерли рамки обычного графика в связи с тем, что появилось большое количество инструментов для ведения удаленной рабочей деятельности. Работа в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем. Так, люди не имеют возможности отвлечься и отдохнуть от текущих задач, постоянно вынуждены находиться на связи. Все это в долгосрочной перспективе вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость и в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда. В связи с этим необходимо рассмотреть возможность внедрения определенной законодательной инициативы, которая будет направлена на создание комфортных условий и предоставить дополнительное время для отдыха. В частности, сделать пятницу сокращенным днем", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240506/zasedanie-1944105390.html

https://ria.ru/20240506/shashlyk-1944158860.html

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общество, госдума рф, совет федерации рф, россия