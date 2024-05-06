https://ria.ru/20240506/istochnik-1944166325.html
Источник: актер, озвучивавший Ди Каприо в "Титанике", пострадал в ДТП
Источник: актер, озвучивавший Ди Каприо в "Титанике", пострадал в ДТП - РИА Новости, 06.05.2024
Источник: актер, озвучивавший Ди Каприо в "Титанике", пострадал в ДТП
Актер Александр Майоров, который озвучивал героя Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник", а также снимался в сериалах "Шеф-2" и "Ментовские войны", пострадал в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:23
2024-05-06T15:23
2024-05-06T15:29
происшествия
авто
приморский район
санкт-петербург
россия
леонардо ди каприо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Актер Александр Майоров, который озвучивал героя Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник", а также снимался в сериалах "Шеф-2" и "Ментовские войны", пострадал в ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. "Авария произошла в воскресенье около половины десятого вечера. Водитель Subaru Forester, двигаясь по Приморскому шоссе от поселка Ольгино в сторону Лисьего Носа (поселок Лисий Нос – ред.), наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате Майоров госпитализирован в тяжелом состоянии", – рассказал собеседник агентства. По его словам, актер находится в больнице №40 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и открытым переломом голени. Официальным комментарием регионального главка МВД РФ по этой дорожной аварии РИА Новости пока не располагает. По данным из открытых источников, Майоров, которому 44 года, известен как по ролям в сериалах, так и в качестве артиста дубляжа. Помимо "Титаника", он участвовал в озвучке персонажей "Аватара", "Пиратов Карибского моря" и "Корабля в Пусан".
https://ria.ru/20240423/poplavskaya-1941885157.html
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происшествия, авто, приморский район, санкт-петербург, россия, леонардо ди каприо
Происшествия, Авто, Приморский район, Санкт-Петербург, Россия, Леонардо Ди Каприо
Источник: актер, озвучивавший Ди Каприо в "Титанике", пострадал в ДТП
Источник: озвучивавший Ди Каприо в "Титанике" актер пострадал в ДТП в Петербурге