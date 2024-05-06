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Астраханские волонтеры доставили в новые регионы более 12 тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.05.2024
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14:49 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/gumpomosch-1944150890.html
Астраханские волонтеры доставили в новые регионы более 12 тонн гумпомощи
Астраханские волонтеры доставили в новые регионы более 12 тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.05.2024
Астраханские волонтеры доставили в новые регионы более 12 тонн гумпомощи
Волонтеры Астраханской области доставили в новые российские регионы более 12 тонн гуманитарной помощи, включая различное оборудование, медикаменты, продуктовые... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:49
2024-05-06T14:49
надежные люди
астраханская область
астрахань
волгоград
игорь бабушкин
пасха
сво
гуманитарная помощь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости. Волонтеры Астраханской области доставили в новые российские регионы более 12 тонн гуманитарной помощи, включая различное оборудование, медикаменты, продуктовые наборы и свыше 3 тысяч куличей, сообщили в пресс-службе губернатора региона Игоря Бабушкина. "Астраханские волонтёры доставили более 12 тонн гумпомощи в новые территории", - говорится в сообщении. В формировании и отправке груза приняли участие свыше 20 волонтёрских и благотворительных организаций из четырёх регионов страны, а также школьники, предприниматели и депутаты из Астраханской области. "В преддверии Пасхи и Дня Победы добровольцы из Астрахани, Волгограда, Амурской области и Москвы объединили свои усилия, чтобы поздравить бойцов, пациентов военных госпиталей и местных жителей с главными праздниками страны", - сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области в своем Telegram-канале. В Донецк, Запорожье и Херсонскую область были доставлены автомобильные шины, различное оборудование, амуниция, медикаменты и продуктовые наборы, а также более 3 тысяч куличей, пряники и яйца, которые покрасили ученики астраханских школ.
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астраханская область, астрахань, волгоград, игорь бабушкин, пасха, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Астраханская область, Астрахань, Волгоград, Игорь Бабушкин, Пасха, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Астраханские волонтеры доставили в новые регионы более 12 тонн гумпомощи

© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской области Астраханские волонтеры доставили в новые регионы РФ более 12 тонн гумпомощи
Астраханские волонтеры доставили в новые регионы РФ более 12 тонн гумпомощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости. Волонтеры Астраханской области доставили в новые российские регионы более 12 тонн гуманитарной помощи, включая различное оборудование, медикаменты, продуктовые наборы и свыше 3 тысяч куличей, сообщили в пресс-службе губернатора региона Игоря Бабушкина.
"Астраханские волонтёры доставили более 12 тонн гумпомощи в новые территории", - говорится в сообщении.
В формировании и отправке груза приняли участие свыше 20 волонтёрских и благотворительных организаций из четырёх регионов страны, а также школьники, предприниматели и депутаты из Астраханской области.
"В преддверии Пасхи и Дня Победы добровольцы из Астрахани, Волгограда, Амурской области и Москвы объединили свои усилия, чтобы поздравить бойцов, пациентов военных госпиталей и местных жителей с главными праздниками страны", - сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области в своем Telegram-канале.
В Донецк, Запорожье и Херсонскую область были доставлены автомобильные шины, различное оборудование, амуниция, медикаменты и продуктовые наборы, а также более 3 тысяч куличей, пряники и яйца, которые покрасили ученики астраханских школ.
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Надежные людиАстраханская областьАстраханьВолгоградИгорь БабушкинПасхаСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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