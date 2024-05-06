Астраханские волонтеры доставили в новые регионы более 12 тонн гумпомощи
© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской области Астраханские волонтеры доставили в новые регионы РФ более 12 тонн гумпомощи
© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости. Волонтеры Астраханской области доставили в новые российские регионы более 12 тонн гуманитарной помощи, включая различное оборудование, медикаменты, продуктовые наборы и свыше 3 тысяч куличей, сообщили в пресс-службе губернатора региона Игоря Бабушкина.
"Астраханские волонтёры доставили более 12 тонн гумпомощи в новые территории", - говорится в сообщении.
В формировании и отправке груза приняли участие свыше 20 волонтёрских и благотворительных организаций из четырёх регионов страны, а также школьники, предприниматели и депутаты из Астраханской области.
"В преддверии Пасхи и Дня Победы добровольцы из Астрахани, Волгограда, Амурской области и Москвы объединили свои усилия, чтобы поздравить бойцов, пациентов военных госпиталей и местных жителей с главными праздниками страны", - сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области в своем Telegram-канале.
В Донецк, Запорожье и Херсонскую область были доставлены автомобильные шины, различное оборудование, амуниция, медикаменты и продуктовые наборы, а также более 3 тысяч куличей, пряники и яйца, которые покрасили ученики астраханских школ.