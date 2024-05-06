https://ria.ru/20240506/gumpomosch-1944150890.html

Астраханские волонтеры доставили в новые регионы более 12 тонн гумпомощи

Астраханские волонтеры доставили в новые регионы более 12 тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.05.2024

Астраханские волонтеры доставили в новые регионы более 12 тонн гумпомощи

Волонтеры Астраханской области доставили в новые российские регионы более 12 тонн гуманитарной помощи, включая различное оборудование, медикаменты, продуктовые... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:49

2024-05-06T14:49

2024-05-06T14:49

надежные люди

астраханская область

астрахань

волгоград

игорь бабушкин

пасха

сво

гуманитарная помощь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости. Волонтеры Астраханской области доставили в новые российские регионы более 12 тонн гуманитарной помощи, включая различное оборудование, медикаменты, продуктовые наборы и свыше 3 тысяч куличей, сообщили в пресс-службе губернатора региона Игоря Бабушкина. "Астраханские волонтёры доставили более 12 тонн гумпомощи в новые территории", - говорится в сообщении. В формировании и отправке груза приняли участие свыше 20 волонтёрских и благотворительных организаций из четырёх регионов страны, а также школьники, предприниматели и депутаты из Астраханской области. "В преддверии Пасхи и Дня Победы добровольцы из Астрахани, Волгограда, Амурской области и Москвы объединили свои усилия, чтобы поздравить бойцов, пациентов военных госпиталей и местных жителей с главными праздниками страны", - сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области в своем Telegram-канале. В Донецк, Запорожье и Херсонскую область были доставлены автомобильные шины, различное оборудование, амуниция, медикаменты и продуктовые наборы, а также более 3 тысяч куличей, пряники и яйца, которые покрасили ученики астраханских школ.

https://ria.ru/20240322/gumpomosch-1934891071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

астраханская область, астрахань, волгоград, игорь бабушкин, пасха, сво, гуманитарная помощь, благотворительность