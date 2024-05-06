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Процедура выборов президента Чада

Процедура выборов президента Чада - РИА Новости, 06.05.2024

Процедура выборов президента Чада

Чад – республика с президентской формой правления. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T01:12

2024-05-06T01:12

2024-05-06T01:13

справки

чад

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Чад – республика с президентской формой правления.В апреле 2021 года президент Чада Идрис Деби, правивший много лет, умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Его возглавил 37-летний генерал Махамат Идрис Деби – сын погибшего президента. 8 октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом. Военные власти первоначально заявили, что проведут выборы в течение 18 месяцев, но позже продлили переходный период до 10 октября 2024 года.17 декабря 2023 года в Республике Чад состоялся референдум по проекту новой конституции, ставший важным этапом на пути перехода этого африканского государства от военной к гражданской форме правления.В феврале 2024 года избирательная комиссия Чада объявила о назначении выборов президента страны на 6 мая 2024 года. Выборы призваны положить конец трехлетнему военному правлению в этой центральноафриканской стране.Согласно законодательству Чада, президент республики избирается прямым всеобщим голосованием сроком на пять лет. Он имеет право быть переизбранным один раз. Выборы президента проводятся не позднее, чем за 35 дней до истечения срока действия текущего мандата.За организацию и проведение выборов отвечают Национальное агентство по управлению выборами (ANGE) и Конституционный совет Чада.Президентом может быть избран гражданин Чада по рождению, не зависимо от пола, не имеющий иностранного гражданства, не моложе 35 лет, проживающий на территории Республики Чад, пользующийся всеми своими гражданскими и политическими правами; имеющий хорошее физическое и психическое здоровье, обладающий хорошими моральными качествами.Кандидаты вносят свои кандидатуры в Конституционный Совет не ранее чем за пятьдесят и не позднее чем за шестьдесят полных дней до первого тура голосования. За 40 полных дней до первого тура голосования Конституционный совет публикует список одобренных кандидатов.Кандидат также вносит депозит в размере 10 миллионов франков КФА, подлежащий возврату, если кандидат набрал не менее 10% голосов, поданных в первом туре.Правом голосовать на выборах обладают дееспособные граждане Чада обоего пола, достигшие 18 лет. Избиратель должен пользоваться своими гражданскими и политическими правами и быть зарегистрированным в избирательном списке.Голосование на выборах проводится в течение всего дня, если не возникнут трудности.Избирателю необходимо прийти на избирательный участок, подтвердить свою личность с помощью карты избирателя и удостоверения личности. Получив избирательный бюллетень, избиратель проходит в кабину для голосования, чтобы сделать свой выбор. Проголосовав, избиратель складывает бюллетень и опускает его в урну для голосования.Затем избиратель расписывается в списке избирателей, чтобы подтвердить свой голос, или делает отпечаток указательного пальца левой руки в списке избирателей. После этого на левый указательный палец избирателя наносится метка несмываемыми чернилами.Чтобы быть избранным президентом кандидату необходимо набрать абсолютное большинство поданных голосов. В противном случае во второе воскресенье после первого тура выборов организуется второй тур между двумя кандидатами, набравшими большее число голосов в первом туре. Во втором туре избранным объявляется тот, кто наберет наибольшее количество голосов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, чад