https://ria.ru/20221015/chad-1824266397.html

В Чаде сформировали переходное правительство

В Чаде сформировали переходное правительство - РИА Новости, 15.10.2022

В Чаде сформировали переходное правительство

Новое переходное правительство сформировано в Чаде, говорится в заявлении на сайте президента республики. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:26

2022-10-15T13:26

2022-10-15T13:26

в мире

идрис деби

чад

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Новое переходное правительство сформировано в Чаде, говорится в заявлении на сайте президента республики.Во вторник офис президента Чада сообщил, что премьер-министр временного правительства страны Альбер Пахими Падаке подал в отставку после завершения "первого этапа переходного периода". Новым премьером был назначен один из лидеров оппозиции в Чаде Салех Кебзабо."Второй этап перехода Чада вступает в свою практическую фазу... с формированием новой правительственной команды", - указывается в релизе.Отмечается, что ряд министров сохранили должности, в частности, главы ведомств, отвечающие за национальную оборону, государственную безопасность, финансы и энергетику.В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.

https://ria.ru/20210502/chad-1730948826.html

https://ria.ru/20221012/kebzabo-1823513074.html

чад

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, идрис деби, чад