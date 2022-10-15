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В Чаде сформировали переходное правительство - РИА Новости, 15.10.2022
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В Чаде сформировали переходное правительство
В Чаде сформировали переходное правительство - РИА Новости, 15.10.2022
В Чаде сформировали переходное правительство
Новое переходное правительство сформировано в Чаде, говорится в заявлении на сайте президента республики. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:26
2022-10-15T13:26
в мире
идрис деби
чад
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Новое переходное правительство сформировано в Чаде, говорится в заявлении на сайте президента республики.Во вторник офис президента Чада сообщил, что премьер-министр временного правительства страны Альбер Пахими Падаке подал в отставку после завершения "первого этапа переходного периода". Новым премьером был назначен один из лидеров оппозиции в Чаде Салех Кебзабо."Второй этап перехода Чада вступает в свою практическую фазу... с формированием новой правительственной команды", - указывается в релизе.Отмечается, что ряд министров сохранили должности, в частности, главы ведомств, отвечающие за национальную оборону, государственную безопасность, финансы и энергетику.В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.
https://ria.ru/20210502/chad-1730948826.html
https://ria.ru/20221012/kebzabo-1823513074.html
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в мире, идрис деби, чад
В мире, Идрис Деби, Чад
13:26 15.10.2022
 
В Чаде сформировали переходное правительство

В Чаде сформировали переходное правительство после ухода в отставку премьера Падаке

© Flickr / Elliott BrownЧад
Чад - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Flickr / Elliott Brown
Чад. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Новое переходное правительство сформировано в Чаде, говорится в заявлении на сайте президента республики.
Во вторник офис президента Чада сообщил, что премьер-министр временного правительства страны Альбер Пахими Падаке подал в отставку после завершения "первого этапа переходного периода". Новым премьером был назначен один из лидеров оппозиции в Чаде Салех Кебзабо.
Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая 2021, 22:28
В Чаде сформировали временное правительство
"Второй этап перехода Чада вступает в свою практическую фазу... с формированием новой правительственной команды", - указывается в релизе.
Отмечается, что ряд министров сохранили должности, в частности, главы ведомств, отвечающие за национальную оборону, государственную безопасность, финансы и энергетику.
В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.
Чадский политик Салех Кебзабо - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 19:43
Премьером Чада стал один из лидеров оппозиции Кебзабо
 
В миреИдрис ДебиЧад
 
 
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