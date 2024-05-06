https://ria.ru/20240506/armeniya-1944092979.html

Спикер парламента Армении прокомментировал свои антироссийские заявления

Спикер парламента Армении прокомментировал свои антироссийские заявления - РИА Новости, 06.05.2024

Спикер парламента Армении прокомментировал свои антироссийские заявления

Спикер парламента Армении Ален Симонян утверждает, что делал заявление по России, в частности, о российской военной операции против Украины, от имени армянского РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:36

2024-05-06T11:36

2024-05-06T11:40

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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян утверждает, что делал заявление по России, в частности, о российской военной операции против Украины, от имени армянского народа. Говоря о конфликте на Украине, Симонян использовал термин "вторжение", а также отметил, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии и Кипра. Он также утверждал об "организации кампании угроз и дезинформации" со стороны России, "гибридном нападении России и Азербайджана на Армению" и "чиновниках российского правительства, которые осмеливаются диктовать свои интересы Армении". Текст его выступления на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС в Испании опубликовала парламентская пресс-служба. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления Симоняна. "Все, что я говорил, было верно и к месту... Я делал заявление от имени того, кого представляю. Если в некоторых странах власти не представляют свои народы, это их проблемы и таковы их представления. В Армении власти и оппозиция представляют свой народ", - сказал Симонян. Он добавил также, что глава комиссии по внешним связям парламента Армении Саргис Ханданян уже ответил на письмо Совфеда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, россия