https://ria.ru/20240506/armeniya-1944092979.html
Спикер парламента Армении прокомментировал свои антироссийские заявления
Спикер парламента Армении прокомментировал свои антироссийские заявления - РИА Новости, 06.05.2024
Спикер парламента Армении прокомментировал свои антироссийские заявления
Спикер парламента Армении Ален Симонян утверждает, что делал заявление по России, в частности, о российской военной операции против Украины, от имени армянского РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:36
2024-05-06T11:36
2024-05-06T11:40
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян утверждает, что делал заявление по России, в частности, о российской военной операции против Украины, от имени армянского народа. Говоря о конфликте на Украине, Симонян использовал термин "вторжение", а также отметил, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии и Кипра. Он также утверждал об "организации кампании угроз и дезинформации" со стороны России, "гибридном нападении России и Азербайджана на Армению" и "чиновниках российского правительства, которые осмеливаются диктовать свои интересы Армении". Текст его выступления на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС в Испании опубликовала парламентская пресс-служба. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления Симоняна. "Все, что я говорил, было верно и к месту... Я делал заявление от имени того, кого представляю. Если в некоторых странах власти не представляют свои народы, это их проблемы и таковы их представления. В Армении власти и оппозиция представляют свой народ", - сказал Симонян. Он добавил также, что глава комиссии по внешним связям парламента Армении Саргис Ханданян уже ответил на письмо Совфеда.
https://ria.ru/20240425/armeniya-1942308529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия
Спикер парламента Армении прокомментировал свои антироссийские заявления
Спикер парламента Армении заявил, что его слова о России отражают мнение народа
ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян утверждает, что делал заявление по России, в частности, о российской военной операции против Украины, от имени армянского народа.
Говоря о конфликте на Украине, Симонян использовал термин "вторжение", а также отметил, что Ереван
защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии
, Грузии
и Кипра
. Он также утверждал об "организации кампании угроз и дезинформации" со стороны России, "гибридном нападении России и Азербайджана
на Армению" и "чиновниках российского правительства, которые осмеливаются диктовать свои интересы Армении". Текст его выступления на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС
в Испании
опубликовала парламентская пресс-служба. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин
направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления Симоняна.
"Все, что я говорил, было верно и к месту... Я делал заявление от имени того, кого представляю. Если в некоторых странах власти не представляют свои народы, это их проблемы и таковы их представления. В Армении власти и оппозиция представляют свой народ", - сказал Симонян. Он добавил также, что глава комиссии по внешним связям парламента Армении Саргис Ханданян уже ответил на письмо Совфеда.