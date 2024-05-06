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Спикер парламента Армении прокомментировал свои антироссийские заявления - РИА Новости, 06.05.2024
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11:36 06.05.2024 (обновлено: 11:40 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/armeniya-1944092979.html
Спикер парламента Армении прокомментировал свои антироссийские заявления
Спикер парламента Армении прокомментировал свои антироссийские заявления - РИА Новости, 06.05.2024
Спикер парламента Армении прокомментировал свои антироссийские заявления
Спикер парламента Армении Ален Симонян утверждает, что делал заявление по России, в частности, о российской военной операции против Украины, от имени армянского РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:36
2024-05-06T11:40
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян утверждает, что делал заявление по России, в частности, о российской военной операции против Украины, от имени армянского народа. Говоря о конфликте на Украине, Симонян использовал термин "вторжение", а также отметил, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии и Кипра. Он также утверждал об "организации кампании угроз и дезинформации" со стороны России, "гибридном нападении России и Азербайджана на Армению" и "чиновниках российского правительства, которые осмеливаются диктовать свои интересы Армении". Текст его выступления на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС в Испании опубликовала парламентская пресс-служба. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления Симоняна. "Все, что я говорил, было верно и к месту... Я делал заявление от имени того, кого представляю. Если в некоторых странах власти не представляют свои народы, это их проблемы и таковы их представления. В Армении власти и оппозиция представляют свой народ", - сказал Симонян. Он добавил также, что глава комиссии по внешним связям парламента Армении Саргис Ханданян уже ответил на письмо Совфеда.
https://ria.ru/20240425/armeniya-1942308529.html
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в мире, армения, россия
В мире, Армения, Россия
Спикер парламента Армении прокомментировал свои антироссийские заявления

Спикер парламента Армении заявил, что его слова о России отражают мнение народа

© Sputnik / Asatur YesayantsСпикер парламента Армении Ален Симонян
Спикер парламента Армении Ален Симонян - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / Asatur Yesayants
Спикер парламента Армении Ален Симонян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян утверждает, что делал заявление по России, в частности, о российской военной операции против Украины, от имени армянского народа.
Говоря о конфликте на Украине, Симонян использовал термин "вторжение", а также отметил, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии и Кипра. Он также утверждал об "организации кампании угроз и дезинформации" со стороны России, "гибридном нападении России и Азербайджана на Армению" и "чиновниках российского правительства, которые осмеливаются диктовать свои интересы Армении". Текст его выступления на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС в Испании опубликовала парламентская пресс-служба. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления Симоняна.
"Все, что я говорил, было верно и к месту... Я делал заявление от имени того, кого представляю. Если в некоторых странах власти не представляют свои народы, это их проблемы и таковы их представления. В Армении власти и оппозиция представляют свой народ", - сказал Симонян. Он добавил также, что глава комиссии по внешним связям парламента Армении Саргис Ханданян уже ответил на письмо Совфеда.
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян
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