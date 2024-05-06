https://ria.ru/20240506/arest-1944046901.html

Арестован гендиректор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации

Арестован гендиректор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации - РИА Новости, 06.05.2024

Арестован гендиректор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации

Генеральный директор ООО "Восточно-Арктическая нефтегазовой корпорация" (ВАНК) Станислав Неверов арестован на два месяца, его подозревают в мошенничестве,... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T05:33

2024-05-06T05:33

2024-05-06T07:40

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ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Генеральный директор ООО "Восточно-Арктическая нефтегазовой корпорация" (ВАНК) Станислав Неверов арестован на два месяца, его подозревают в мошенничестве, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска. "Постановлением Центрального районного суда 5 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Неверова Станислава сроком на два месяца — по 2 июля 2024 года", — сообщила помощник председателя суда.Собеседница агентства отметила, что Неверова задержали по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).Неверов — соучредитель и генеральный директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации, созданной для развития СПГ-проектов в России. ВАНК реализует на территории Дальневосточного федерального округа инвестиционную программу по строительству СПГ-заводов и переводу на СПГ региональной энергетики. Также корпорация реализует проект по газификации по федеральному проекту "Чистый воздух", который предполагает снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ, в том числе за счет перевода отопления в частных домовладениях с угля на более экологичное топливо.В июне 2022 года на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге между ООО "Кампус 2025" (входит в ВАНК) и правительством Хабаровского края было подписано концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске. Проектом предусмотрено строительство более 150 тысяч "квадратов" новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра и общежитий.

https://ria.ru/20240427/ivanov-1942787045.html

https://ria.ru/20231010/mer-1901650243.html

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