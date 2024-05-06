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МИД Белоруссии исключил угрозы и агрессию с территории страны - РИА Новости, 06.05.2024
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07:08 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/aleynik-1944050087.html
МИД Белоруссии исключил угрозы и агрессию с территории страны
МИД Белоруссии исключил угрозы и агрессию с территории страны - РИА Новости, 06.05.2024
МИД Белоруссии исключил угрозы и агрессию с территории страны
С территории Белоруссии не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T07:08
2024-05-06T07:08
здоровье - общество
белоруссия
россия
минск
сергей алейник
александр лукашенко
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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. С территории Белоруссии не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Ключевой момент заключается в том, что Беларусь всегда была и остается миролюбивым государством. С территории Беларуси никогда не исходила и не будет исходить угроза. Согласно нашей конституции, с территории Беларуси не может быть совершена никакая агрессия. Это - постулаты, которые незыблемы", - сказал он. По словам Алейника, в принятых на Всебелорусском народном собрании концепции нацбезопасности и военной доктрине Белоруссии четко прописана возможность и способность страны обеспечить свою безопасность, свою обороноспособность всеми имеющимися силами и средствами, включая союзнические отношения с Россией и отношения в сфере взаимодействия оборонных ведомств двух стран. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не вступит в военные действия на Украине, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать России будет всегда.
https://ria.ru/20240506/peregovory-1944048657.html
https://ria.ru/20240424/belorussiya-1942041392.html
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здоровье - общество, белоруссия, россия, минск, сергей алейник, александр лукашенко
Здоровье - Общество, Белоруссия, Россия, Минск, Сергей Алейник, Александр Лукашенко
МИД Белоруссии исключил угрозы и агрессию с территории страны

Глава МИД Белоруссии Алейник: с территории республики не будет исходить угроза

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. С территории Белоруссии не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
«
"Ключевой момент заключается в том, что Беларусь всегда была и остается миролюбивым государством. С территории Беларуси никогда не исходила и не будет исходить угроза. Согласно нашей конституции, с территории Беларуси не может быть совершена никакая агрессия. Это - постулаты, которые незыблемы", - сказал он.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление переговоров по Украине
Вчера, 06:34
По словам Алейника, в принятых на Всебелорусском народном собрании концепции нацбезопасности и военной доктрине Белоруссии четко прописана возможность и способность страны обеспечить свою безопасность, свою обороноспособность всеми имеющимися силами и средствами, включая союзнические отношения с Россией и отношения в сфере взаимодействия оборонных ведомств двух стран.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не вступит в военные действия на Украине, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать России будет всегда.
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