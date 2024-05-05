https://ria.ru/20240505/tszinpin-1943999918.html

Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран

Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран - РИА Новости, 05.05.2024

Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в воскресенье, что в ходе госвизита во Францию обсудит с французским президентом Эммануэлем Макроном отношения двух стран, а РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T17:42

2024-05-05T17:42

2024-05-05T17:42

в мире

китай

франция

сербия

си цзиньпин

эммануэль макрон

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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в воскресенье, что в ходе госвизита во Францию обсудит с французским президентом Эммануэлем Макроном отношения двух стран, а также важные региональные и международные вопросы. Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье начал свой государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну. "Во время визита я проведу углубленный обмен мнениями с президентом Эммануэлем Макроном о развитии отношений Китая с Францией и КНР с Евросоюзом, а также о текущих важных международных и региональных вопросах", - говорится в письменном заявлении Си Цзиньпина, опубликованном Центральным телевидением Китая. В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин помимо Франции посетит также Сербию и Венгрию.

https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943987375.html

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китай

франция

сербия

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Дарья Буймова

в мире, китай, франция, сербия, си цзиньпин, эммануэль макрон