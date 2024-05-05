Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/tszinpin-1943999918.html
Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран
Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран - РИА Новости, 05.05.2024
Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в воскресенье, что в ходе госвизита во Францию обсудит с французским президентом Эммануэлем Макроном отношения двух стран, а РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:42
2024-05-05T17:42
в мире
китай
франция
сербия
си цзиньпин
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в воскресенье, что в ходе госвизита во Францию обсудит с французским президентом Эммануэлем Макроном отношения двух стран, а также важные региональные и международные вопросы. Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье начал свой государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну. "Во время визита я проведу углубленный обмен мнениями с президентом Эммануэлем Макроном о развитии отношений Китая с Францией и КНР с Евросоюзом, а также о текущих важных международных и региональных вопросах", - говорится в письменном заявлении Си Цзиньпина, опубликованном Центральным телевидением Китая. В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин помимо Франции посетит также Сербию и Венгрию.
https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943987375.html
https://ria.ru/20240430/china-1943155289.html
китай
франция
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, франция, сербия, си цзиньпин, эммануэль макрон
В мире, Китай, Франция, Сербия, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон
Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран

Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран и региональные вопросы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в воскресенье, что в ходе госвизита во Францию обсудит с французским президентом Эммануэлем Макроном отношения двух стран, а также важные региональные и международные вопросы.
Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье начал свой государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Макрон и Си Цзиньпин отужинают в ресторане друга главы Франции в Пиренеях
Вчера, 15:53
"Во время визита я проведу углубленный обмен мнениями с президентом Эммануэлем Макроном о развитии отношений Китая с Францией и КНР с Евросоюзом, а также о текущих важных международных и региональных вопросах", - говорится в письменном заявлении Си Цзиньпина, опубликованном Центральным телевидением Китая.
В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин помимо Франции посетит также Сербию и Венгрию.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
В Китае рассказали об ожиданиях от встречи Си Цзиньпина и Макрона
30 апреля, 14:21
 
В миреКитайФранцияСербияСи ЦзиньпинЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала