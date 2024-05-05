https://ria.ru/20240505/tszinpin-1943999918.html
Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран
Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран - РИА Новости, 05.05.2024
Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в воскресенье, что в ходе госвизита во Францию обсудит с французским президентом Эммануэлем Макроном отношения двух стран, а РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:42
2024-05-05T17:42
2024-05-05T17:42
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эммануэль макрон
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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в воскресенье, что в ходе госвизита во Францию обсудит с французским президентом Эммануэлем Макроном отношения двух стран, а также важные региональные и международные вопросы. Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье начал свой государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну. "Во время визита я проведу углубленный обмен мнениями с президентом Эммануэлем Макроном о развитии отношений Китая с Францией и КНР с Евросоюзом, а также о текущих важных международных и региональных вопросах", - говорится в письменном заявлении Си Цзиньпина, опубликованном Центральным телевидением Китая. В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин помимо Франции посетит также Сербию и Венгрию.
https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943987375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, франция, сербия, си цзиньпин, эммануэль макрон
В мире, Китай, Франция, Сербия, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон
Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран
Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран и региональные вопросы