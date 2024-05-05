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"Падет до лета": в США назвали ближайшую цель России
"Падет до лета": в США назвали ближайшую цель России - РИА Новости, 05.05.2024
"Падет до лета": в США назвали ближайшую цель России
Российская армия в ближайшее время будет освобождать Часов Яр и Купянск, пишет Newsweek. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T12:15
2024-05-05T12:15
2024-05-05T12:15
в мире
часов яр
харьков
краматорск
александр сырский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российская армия в ближайшее время будет освобождать Часов Яр и Купянск, пишет Newsweek."Среди потенциальных целей нового наступления – это Часов Яр, который уже находится на линии фронта и может пасть даже до начала лета, и Купянск, главные ворота в Харьков, второй по величине город Украины", — подчеркнули в издании.Отмечается, что взятие Часова Яра откроет российской армии путь на Краматорск и Славянск. При этом ВСУ, столкнувшиеся с мощью российской армии, вынуждены отступать по всей линии фронта, говорится в материале.На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР.Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей.
https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943946317.html
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в мире, часов яр, харьков, краматорск, александр сырский, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Часов Яр, Харьков, Краматорск, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Падет до лета": в США назвали ближайшую цель России
Newsweek: ВС РФ будут освобождать Купянск и Часов Яр в ходе наступления