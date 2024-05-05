https://ria.ru/20240505/tsel-1943961082.html

"Падет до лета": в США назвали ближайшую цель России

"Падет до лета": в США назвали ближайшую цель России - РИА Новости, 05.05.2024

"Падет до лета": в США назвали ближайшую цель России

Российская армия в ближайшее время будет освобождать Часов Яр и Купянск, пишет Newsweek. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T12:15

2024-05-05T12:15

2024-05-05T12:15

в мире

часов яр

харьков

краматорск

александр сырский

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российская армия в ближайшее время будет освобождать Часов Яр и Купянск, пишет Newsweek."Среди потенциальных целей нового наступления – это Часов Яр, который уже находится на линии фронта и может пасть даже до начала лета, и Купянск, главные ворота в Харьков, второй по величине город Украины", — подчеркнули в издании.Отмечается, что взятие Часова Яра откроет российской армии путь на Краматорск и Славянск. При этом ВСУ, столкнувшиеся с мощью российской армии, вынуждены отступать по всей линии фронта, говорится в материале.На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР.Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей.

https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943946317.html

https://ria.ru/20240505/priznanie-1943955737.html

часов яр

харьков

краматорск

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в мире, часов яр, харьков, краматорск, александр сырский, сергей шойгу, вооруженные силы украины