https://ria.ru/20240505/solntse-1943990621.html

На Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки

На Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки - РИА Новости, 05.05.2024

На Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки

На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T16:16

2024-05-05T16:16

2024-05-05T16:41

наука

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земля

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российская академия наук

вспышки на солнце

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. "На Солнце вторая X вспышка за сутки. Взрыв зарегистрирован в том же участке Солнца, что и предыдущая вспышка. Максимум зарегистрирован в 14:54 по Москве. Это означает, что между двумя событиями прошло всего около шести часов", — уточнили ученые. Отмечается, что выброс массы в этом случае почти полностью исключен. Повторно накопить вещество за такое короткое время, которое прошло с момента первого взрыва, Солнце не могло, объяснили ученые. По предварительным данным, оба взрыва не имели дополнительной радиационной компоненты в виде энергичных протонов, поэтому спутниковые группировки находятся вне риска. Геомагнитные последствия от событий 5 мая смогут проявиться не раньше среды и пока абсолютно непонятно, в какой форме это произойдет. "Ожидающиеся в понедельник и вторник магнитные бури не имеют к тому, что прямо сейчас происходит на Солнце, никакого отношения и вызваны предшествующими процессами. Прогноз на среду, как и общее понимание возможного влияния текущих событий на планету, на данный момент отсутствуют. Происходит анализ данных наблюдений", — добавили ученые. Сегодня в лаборатории сообщили, что утром 5 мая произошла уже вторая за двое суток вспышка высшего балла Х. Ей предшествовали более 20 вспышек, в том числе десять среднего уровня M. Трем из них (уровня M9.1, M8.4 и M9.0) не хватило всего 10-20% мощности до высшего балла X.

https://ria.ru/20240502/burya-1943582354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, москва, российская академия наук, вспышки на солнце