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На Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки - РИА Новости, 05.05.2024
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Наука
 
16:16 05.05.2024 (обновлено: 16:41 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/solntse-1943990621.html
На Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки
На Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки - РИА Новости, 05.05.2024
На Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки
На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T16:16
2024-05-05T16:41
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вспышки на солнце
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. "На Солнце вторая X вспышка за сутки. Взрыв зарегистрирован в том же участке Солнца, что и предыдущая вспышка. Максимум зарегистрирован в 14:54 по Москве. Это означает, что между двумя событиями прошло всего около шести часов", — уточнили ученые. Отмечается, что выброс массы в этом случае почти полностью исключен. Повторно накопить вещество за такое короткое время, которое прошло с момента первого взрыва, Солнце не могло, объяснили ученые. По предварительным данным, оба взрыва не имели дополнительной радиационной компоненты в виде энергичных протонов, поэтому спутниковые группировки находятся вне риска. Геомагнитные последствия от событий 5 мая смогут проявиться не раньше среды и пока абсолютно непонятно, в какой форме это произойдет. "Ожидающиеся в понедельник и вторник магнитные бури не имеют к тому, что прямо сейчас происходит на Солнце, никакого отношения и вызваны предшествующими процессами. Прогноз на среду, как и общее понимание возможного влияния текущих событий на планету, на данный момент отсутствуют. Происходит анализ данных наблюдений", — добавили ученые. Сегодня в лаборатории сообщили, что утром 5 мая произошла уже вторая за двое суток вспышка высшего балла Х. Ей предшествовали более 20 вспышек, в том числе десять среднего уровня M. Трем из них (уровня M9.1, M8.4 и M9.0) не хватило всего 10-20% мощности до высшего балла X.
https://ria.ru/20240502/burya-1943582354.html
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космос - риа наука, земля, москва, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Москва, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки

ИКИ и ИЗФ РАН: на Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки

© Инфографика . Алина ПолянинаВспышка на солнце
Вспышка на солнце
© Инфографика . Алина Полянина
Вспышка на солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
"На Солнце вторая X вспышка за сутки. Взрыв зарегистрирован в том же участке Солнца, что и предыдущая вспышка. Максимум зарегистрирован в 14:54 по Москве. Это означает, что между двумя событиями прошло всего около шести часов", — уточнили ученые.
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Отмечается, что выброс массы в этом случае почти полностью исключен. Повторно накопить вещество за такое короткое время, которое прошло с момента первого взрыва, Солнце не могло, объяснили ученые. По предварительным данным, оба взрыва не имели дополнительной радиационной компоненты в виде энергичных протонов, поэтому спутниковые группировки находятся вне риска.
Геомагнитные последствия от событий 5 мая смогут проявиться не раньше среды и пока абсолютно непонятно, в какой форме это произойдет.
"Ожидающиеся в понедельник и вторник магнитные бури не имеют к тому, что прямо сейчас происходит на Солнце, никакого отношения и вызваны предшествующими процессами. Прогноз на среду, как и общее понимание возможного влияния текущих событий на планету, на данный момент отсутствуют. Происходит анализ данных наблюдений", — добавили ученые.
Сегодня в лаборатории сообщили, что утром 5 мая произошла уже вторая за двое суток вспышка высшего балла Х. Ей предшествовали более 20 вспышек, в том числе десять среднего уровня M. Трем из них (уровня M9.1, M8.4 и M9.0) не хватило всего 10-20% мощности до высшего балла X.
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