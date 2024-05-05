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На Солнце произошла вспышка высшего балла - РИА Новости, 05.05.2024
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Наука
 
13:44 05.05.2024 (обновлено: 15:10 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/solntse-1943970237.html
На Солнце произошла вспышка высшего балла
На Солнце произошла вспышка высшего балла - РИА Новости, 05.05.2024
На Солнце произошла вспышка высшего балла
Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:44
2024-05-05T15:10
наука
космос - риа наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. "На Солнце вспышка высшего балла X — вторая за двое суток. Источник, судя по всему, в северном полушарии Солнца, на достаточно близком расстоянии от линии Солнце — Земля. Выброс в сторону Земли пока не наблюдается. Очень высокие риски экстремально сильных событий до конца дня", — говорится в сообщении.В лаборатории уточнили, что на Солнце сейчас регистрируется исключительно высокая вспышечная активность. За прошедшие сутки произошло более 20 вспышек, в том числе десять среднего уровня M. Трем из них (уровня M9.1, M8.4 и M9.0) не хватило всего 10-20% мощности до высшего балла X. "Полная энергия, высвобожденная Солнце в форме взрывов, находится на одном из максимальных уровней за последние годы, а частота вспышек уровня M в сочетании с их мощностью выглядит крупнейшей как минимум за пять-шесть лет", — подчеркнули ученые. В то же время, как отметили в лаборатории, сейчас в короне Солнца отсутствуют крупные запасы массы, поэтому вспышки пока либо не сопровождаются выбросами, либо эти выбросы имеют слабую силу. Тем не менее солнечная плазма все равно выбрасывается в межпланетное пространство почти непрерывно.Ученые предполагают, что приходы солнечных масс от вспышек к Земле ожидаются 5 мая в конце дня. Исходя из результатов расчета, Земля будет погружена в солнечную плазму около двух суток, вплоть до окончания вторника. Прогноз предсказывает почти непрерывные магнитные бури и геомагнитные возмущение в течение всего понедельника и вторника. Пиковые значения бурь ожидаются на уровне около G2 (Kp=6), то есть на относительно умеренном. "Вероятность полностью избежать геомагнитных последствий, несмотря на смягченный характер удара, практически отсутствует, хотя существует около 30% вероятность менее жесткого сценария, когда бури в пике не превысят уровень G1. С другой стороны, около 10% вероятности имеет ветвь прогноза, при которой завтра/послезавтра произойдут события уровня G3-G4", — рассказали в лаборатории.Там добавили, что возможность бурь уровня G5 прогнозом исключена.
https://ria.ru/20240222/solntse-1928941822.html
https://ria.ru/20240129/vspyshka-1924072371.html
https://ria.ru/20240501/solntse-1943314270.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошла вспышка высшего балла

Мощная вспышка произошла на Солнце, до конца дня возможны новые

© NASA/SDOВспышка M9.6 на Солнце 20 апреля 2022 года
Вспышка M9.6 на Солнце 20 апреля 2022 года
© NASA/SDO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
"На Солнце вспышка высшего балла X — вторая за двое суток. Источник, судя по всему, в северном полушарии Солнца, на достаточно близком расстоянии от линии Солнце — Земля. Выброс в сторону Земли пока не наблюдается. Очень высокие риски экстремально сильных событий до конца дня", — говорится в сообщении.
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В лаборатории уточнили, что на Солнце сейчас регистрируется исключительно высокая вспышечная активность. За прошедшие сутки произошло более 20 вспышек, в том числе десять среднего уровня M. Трем из них (уровня M9.1, M8.4 и M9.0) не хватило всего 10-20% мощности до высшего балла X.
"Полная энергия, высвобожденная Солнце в форме взрывов, находится на одном из максимальных уровней за последние годы, а частота вспышек уровня M в сочетании с их мощностью выглядит крупнейшей как минимум за пять-шесть лет", — подчеркнули ученые.
В то же время, как отметили в лаборатории, сейчас в короне Солнца отсутствуют крупные запасы массы, поэтому вспышки пока либо не сопровождаются выбросами, либо эти выбросы имеют слабую силу. Тем не менее солнечная плазма все равно выбрасывается в межпланетное пространство почти непрерывно.
Ученые предполагают, что приходы солнечных масс от вспышек к Земле ожидаются 5 мая в конце дня. Исходя из результатов расчета, Земля будет погружена в солнечную плазму около двух суток, вплоть до окончания вторника.
Изображение поверхности Солнца
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Прогноз предсказывает почти непрерывные магнитные бури и геомагнитные возмущение в течение всего понедельника и вторника. Пиковые значения бурь ожидаются на уровне около G2 (Kp=6), то есть на относительно умеренном.
"Вероятность полностью избежать геомагнитных последствий, несмотря на смягченный характер удара, практически отсутствует, хотя существует около 30% вероятность менее жесткого сценария, когда бури в пике не превысят уровень G1. С другой стороны, около 10% вероятности имеет ветвь прогноза, при которой завтра/послезавтра произойдут события уровня G3-G4", — рассказали в лаборатории.
Там добавили, что возможность бурь уровня G5 прогнозом исключена.
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