https://ria.ru/20240505/poezda-1944016681.html

В Свердловской области семь поездов задержали из-за непогоды

В Свердловской области семь поездов задержали из-за непогоды - РИА Новости, 05.05.2024

В Свердловской области семь поездов задержали из-за непогоды

Семь пассажирских поездов задержаны из-за последствий непогоды в Свердловской области, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T20:26

2024-05-05T20:26

2024-05-05T20:26

происшествия

екатеринбург

ревда

свердловская область

свердловская железная дорога

гидрометцентр

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Семь пассажирских поездов задержаны из-за последствий непогоды в Свердловской области, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. "Из-за последствий неблагоприятных погодных условий (снегопад, налипание снега, обледенение проводов) и повреждения линии питания устройств управления движением поездов на перегоне Решеты – Ревда двухпутного электрифицированного участка Екатеринбург – Дружинино Свердловской железной дороги, были ограничены скорости движения нескольких поездов. В результате задержаны три пассажирских поезда дальнего следования и четыре поезда пригородного сообщения", - говорится в сообщении. Больше всего – на 4 часа 40 минут – был задержан электропоезд Екатеринбург – Красноуфимск. Также более чем на три часа были задержаны поезда из Волгограда в Нижневартовск и из Казани в Новый Уренгой. Уточняется, что в аварийно-восстановительных работах на участке задействовано более 80 человек. Пропуск пассажирских поездов ведется в первоочередном порядке, подчеркнули в СвЖД. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу и продолжился до утра воскресенья. Наибольшее количество снега выпало в свердловской Ревде – по данным уральского Гидрометцентра, к утру 5 мая снежный покров там составлял 31 сантиметр, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 21 сантиметра. По данным Минэнерго РФ, на 5 мая 41 тысяча человек в регионе остаются без электричества. Как сообщали "Россети Урал", подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.

https://ria.ru/20240504/parad-1943831039.html

https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943829706.html

екатеринбург

ревда

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, ревда, свердловская область, свердловская железная дорога, гидрометцентр, министерство энергетики рф (минэнерго россии)