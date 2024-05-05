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В Свердловской области семь поездов задержали из-за непогоды - РИА Новости, 05.05.2024
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20:26 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/poezda-1944016681.html
В Свердловской области семь поездов задержали из-за непогоды
В Свердловской области семь поездов задержали из-за непогоды - РИА Новости, 05.05.2024
В Свердловской области семь поездов задержали из-за непогоды
Семь пассажирских поездов задержаны из-за последствий непогоды в Свердловской области, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T20:26
2024-05-05T20:26
происшествия
екатеринбург
ревда
свердловская область
свердловская железная дорога
гидрометцентр
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Семь пассажирских поездов задержаны из-за последствий непогоды в Свердловской области, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. "Из-за последствий неблагоприятных погодных условий (снегопад, налипание снега, обледенение проводов) и повреждения линии питания устройств управления движением поездов на перегоне Решеты – Ревда двухпутного электрифицированного участка Екатеринбург – Дружинино Свердловской железной дороги, были ограничены скорости движения нескольких поездов. В результате задержаны три пассажирских поезда дальнего следования и четыре поезда пригородного сообщения", - говорится в сообщении. Больше всего – на 4 часа 40 минут – был задержан электропоезд Екатеринбург – Красноуфимск. Также более чем на три часа были задержаны поезда из Волгограда в Нижневартовск и из Казани в Новый Уренгой. Уточняется, что в аварийно-восстановительных работах на участке задействовано более 80 человек. Пропуск пассажирских поездов ведется в первоочередном порядке, подчеркнули в СвЖД. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу и продолжился до утра воскресенья. Наибольшее количество снега выпало в свердловской Ревде – по данным уральского Гидрометцентра, к утру 5 мая снежный покров там составлял 31 сантиметр, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 21 сантиметра. По данным Минэнерго РФ, на 5 мая 41 тысяча человек в регионе остаются без электричества. Как сообщали "Россети Урал", подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
https://ria.ru/20240504/parad-1943831039.html
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екатеринбург
ревда
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происшествия, екатеринбург, ревда, свердловская область, свердловская железная дорога, гидрометцентр, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Екатеринбург, Ревда, Свердловская область, Свердловская железная дорога, Гидрометцентр, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Свердловской области семь поездов задержали из-за непогоды

В Свердловской области семь пассажирских поездов задержали из-за снегопада

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Семь пассажирских поездов задержаны из-за последствий непогоды в Свердловской области, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
«
"Из-за последствий неблагоприятных погодных условий (снегопад, налипание снега, обледенение проводов) и повреждения линии питания устройств управления движением поездов на перегоне Решеты – Ревда двухпутного электрифицированного участка Екатеринбург – Дружинино Свердловской железной дороги, были ограничены скорости движения нескольких поездов. В результате задержаны три пассажирских поезда дальнего следования и четыре поезда пригородного сообщения", - говорится в сообщении.
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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Больше всего – на 4 часа 40 минут – был задержан электропоезд Екатеринбург – Красноуфимск. Также более чем на три часа были задержаны поезда из Волгограда в Нижневартовск и из Казани в Новый Уренгой.
Уточняется, что в аварийно-восстановительных работах на участке задействовано более 80 человек. Пропуск пассажирских поездов ведется в первоочередном порядке, подчеркнули в СвЖД.
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу и продолжился до утра воскресенья. Наибольшее количество снега выпало в свердловской Ревде – по данным уральского Гидрометцентра, к утру 5 мая снежный покров там составлял 31 сантиметр, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 21 сантиметра.
По данным Минэнерго РФ, на 5 мая 41 тысяча человек в регионе остаются без электричества. Как сообщали "Россети Урал", подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
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ПроисшествияЕкатеринбургРевдаСвердловская областьСвердловская железная дорогаГидрометцентрМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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