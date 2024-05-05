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Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
12:01 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/patriarkh-1943959892.html
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ), поблагодарил президента РФ... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T12:01
2024-05-05T12:01
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ), поблагодарил президента РФ Владимира Путина за укрепление суверенитета России, консолидацию народа и внимание к церковному служению. "В эти весенние пасхальные дни Церковь, прославляя Господа, призывает чад своих к духовному обновлению и совершению добрых дел, к любви и милосердию, сплоченности и взаимопомощи, миру и согласию. Такова древняя благочестивая традиция, следуя которой мы свидетельствуем о своей верности богозаповеданным истинам и причастности к великому христианскому наследию, передаваемому из поколения в поколение. Особую признательность хотел бы выразить Вам за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, а также за деятельную поддержку ее различных начинаний, направленных на утверждение в обществе непреходящих духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание и консолидацию нашего народа, укрепление подлинного суверенитета России", - говорится в патриаршем поздравлении президенту. "Надеюсь, что сложившееся за последние годы церковно-государственное сотрудничество будет развиваться и впредь, принося добрые плоды", – отмечается в сообщении. Патриарх пожелал Путину душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в служении отечеству. Поздравления с праздником Пасхи патриарх также направил мэру Москвы Сергею Собянину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю правительства Михаилу Мишустину.
https://ria.ru/20240505/putin-1943939636.html
https://ria.ru/20240505/putin-1943911498.html
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россия, москва, владимир путин, сергей собянин, валентина матвиенко, русская православная церковь, совет федерации рф, пасха, религия
Религия, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Валентина Матвиенко, Русская православная церковь, Совет Федерации РФ, Пасха, Религия
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за укрепление суверенитета России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ), поблагодарил президента РФ Владимира Путина за укрепление суверенитета России, консолидацию народа и внимание к церковному служению.
"В эти весенние пасхальные дни Церковь, прославляя Господа, призывает чад своих к духовному обновлению и совершению добрых дел, к любви и милосердию, сплоченности и взаимопомощи, миру и согласию. Такова древняя благочестивая традиция, следуя которой мы свидетельствуем о своей верности богозаповеданным истинам и причастности к великому христианскому наследию, передаваемому из поколения в поколение. Особую признательность хотел бы выразить Вам за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, а также за деятельную поддержку ее различных начинаний, направленных на утверждение в обществе непреходящих духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание и консолидацию нашего народа, укрепление подлинного суверенитета России", - говорится в патриаршем поздравлении президенту.
Ночное Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Путин поздравил россиян с Пасхой
09:05
"Надеюсь, что сложившееся за последние годы церковно-государственное сотрудничество будет развиваться и впредь, принося добрые плоды", – отмечается в сообщении.
Патриарх пожелал Путину душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в служении отечеству.
Поздравления с праздником Пасхи патриарх также направил мэру Москвы Сергею Собянину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю правительства Михаилу Мишустину.
Ночное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
00:05
 
РелигияРоссияМоскваВладимир ПутинСергей СобянинВалентина МатвиенкоРусская православная церковьСовет Федерации РФПасхаРелигия
 
 
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