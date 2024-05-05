https://ria.ru/20240505/patriarkh-1943959892.html

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ), поблагодарил президента РФ... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T12:01

2024-05-05T12:01

2024-05-05T12:01

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ), поблагодарил президента РФ Владимира Путина за укрепление суверенитета России, консолидацию народа и внимание к церковному служению. "В эти весенние пасхальные дни Церковь, прославляя Господа, призывает чад своих к духовному обновлению и совершению добрых дел, к любви и милосердию, сплоченности и взаимопомощи, миру и согласию. Такова древняя благочестивая традиция, следуя которой мы свидетельствуем о своей верности богозаповеданным истинам и причастности к великому христианскому наследию, передаваемому из поколения в поколение. Особую признательность хотел бы выразить Вам за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, а также за деятельную поддержку ее различных начинаний, направленных на утверждение в обществе непреходящих духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание и консолидацию нашего народа, укрепление подлинного суверенитета России", - говорится в патриаршем поздравлении президенту. "Надеюсь, что сложившееся за последние годы церковно-государственное сотрудничество будет развиваться и впредь, принося добрые плоды", – отмечается в сообщении. Патриарх пожелал Путину душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в служении отечеству. Поздравления с праздником Пасхи патриарх также направил мэру Москвы Сергею Собянину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю правительства Михаилу Мишустину.

https://ria.ru/20240505/putin-1943939636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, владимир путин, сергей собянин, валентина матвиенко, русская православная церковь, совет федерации рф, пасха, религия