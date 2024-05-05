https://ria.ru/20240505/parad-1943954198.html
На Красной площади завершилась генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади завершилась генеральная репетиция парада Победы - РИА Новости, 05.05.2024
На Красной площади завершилась генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T11:04
2024-05-05T11:04
2024-05-05T13:14
москва
сергей шойгу
миг-29
су-25
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На Красной площади в Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. По площади прошли участники специальной военной операции, пешие парадные расчеты видов и родов войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих и казаков. Затем проехала механизированная колонна техники. Репетиция завершилась пролетом двух групп авиации — объединенного строя пилотажных групп "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29, а также группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей дымом в цвет российского триколора.Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".В параде Победы, по словам министра обороны Сергея Шойгу, примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация.Как рассказали агентству в пресс-службе управления делами президента, увидеть праздничное шествие смогут 6800 человек — именно столько мест предусмотрено на центральных и гостевых трибунах Красной площади.
https://ria.ru/20240426/repetitsiya-1942606954.html
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Завершение репетиции парада на Красной площади пролетом авиации
Репетиция парада на Красной площади завершилась пролетом двух групп авиации - пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей дымами в цветах российского триколора.
2024-05-05T11:04
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей шойгу, миг-29, су-25, день победы — 2024
Москва, Сергей Шойгу, МиГ-29, Су-25, День Победы — 2024
На Красной площади завершилась генеральная репетиция парада Победы
В генеральной репетиции парада Победы приняли участие 70 единиц техники
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На Красной площади в Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
По площади прошли участники специальной военной операции, пешие парадные расчеты видов и родов войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих и казаков.
Затем проехала механизированная колонна техники.
Репетиция завершилась пролетом двух групп авиации — объединенного строя пилотажных групп "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29, а также группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей дымом в цвет российского триколора.
Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".
В параде Победы, по словам министра обороны Сергея Шойгу
, примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация.
Как рассказали агентству в пресс-службе управления делами президента, увидеть праздничное шествие смогут 6800 человек — именно столько мест предусмотрено на центральных и гостевых трибунах Красной площади.