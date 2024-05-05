https://ria.ru/20240505/parad-1943954198.html

На Красной площади завершилась генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади завершилась генеральная репетиция парада Победы - РИА Новости, 05.05.2024

На Красной площади завершилась генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T11:04

2024-05-05T11:04

2024-05-05T13:14

москва

сергей шойгу

миг-29

су-25

день победы — 2024

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На Красной площади в Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. По площади прошли участники специальной военной операции, пешие парадные расчеты видов и родов войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих и казаков. Затем проехала механизированная колонна техники. Репетиция завершилась пролетом двух групп авиации — объединенного строя пилотажных групп "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29, а также группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей дымом в цвет российского триколора.Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".В параде Победы, по словам министра обороны Сергея Шойгу, примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация.Как рассказали агентству в пресс-службе управления делами президента, увидеть праздничное шествие смогут 6800 человек — именно столько мест предусмотрено на центральных и гостевых трибунах Красной площади.

https://ria.ru/20240426/repetitsiya-1942606954.html

https://ria.ru/20240502/tekhnika-1943554469.html

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Завершение репетиции парада на Красной площади пролетом авиации Репетиция парада на Красной площади завершилась пролетом двух групп авиации - пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей дымами в цветах российского триколора. 2024-05-05T11:04 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей шойгу, миг-29, су-25, день победы — 2024