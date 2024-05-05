https://ria.ru/20240505/parad-1943952739.html

На репетиции парада Победы по Красной площади прошла военная техника

На репетиции парада Победы по Красной площади прошла военная техника - РИА Новости, 05.05.2024

На репетиции парада Победы по Красной площади прошла военная техника

На Красной площади в Москве в ходе генеральной репетиции парада Победы прошла механизированная колонна военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T11:00

2024-05-05T11:00

2024-05-05T11:53

москва

сергей шойгу

т-34

с-400 «триумф»

день победы

общество

день победы — 2024

парад победы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. На Красной площади в Москве в ходе генеральной репетиции парада Победы прошла механизированная колонна военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Как сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу, в главном военном параде на Красной площади примут участие более 9 000 человек и свыше 70 единиц техники. Механизированную колонну по традиции последних лет возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85. В составе колонны техники по брусчатке главной площади страны также преследовали бронеавтомобили "Тигр" и "ВПК-Урал ", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитных ракетных систем С-400, стратегические ракетные комплексы "Ярс".

https://ria.ru/20240503/repetitsiya-1943619254.html

https://ria.ru/20240418/tekhnika-1940920425.html

москва

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Завершение репетиции парада на Красной площади пролетом авиации Репетиция парада на Красной площади завершилась пролетом двух групп авиации - пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей дымами в цветах российского триколора. 2024-05-05T11:00 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей шойгу, т-34, с-400 «триумф», день победы, общество, день победы — 2024, парад победы