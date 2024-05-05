https://ria.ru/20240505/parad-1943952739.html
На репетиции парада Победы по Красной площади прошла военная техника
На репетиции парада Победы по Красной площади прошла военная техника - РИА Новости, 05.05.2024
На репетиции парада Победы по Красной площади прошла военная техника
На Красной площади в Москве в ходе генеральной репетиции парада Победы прошла механизированная колонна военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T11:00
2024-05-05T11:00
2024-05-05T11:53
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. На Красной площади в Москве в ходе генеральной репетиции парада Победы прошла механизированная колонна военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Как сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу, в главном военном параде на Красной площади примут участие более 9 000 человек и свыше 70 единиц техники. Механизированную колонну по традиции последних лет возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85. В составе колонны техники по брусчатке главной площади страны также преследовали бронеавтомобили "Тигр" и "ВПК-Урал ", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитных ракетных систем С-400, стратегические ракетные комплексы "Ярс".
https://ria.ru/20240503/repetitsiya-1943619254.html
https://ria.ru/20240418/tekhnika-1940920425.html
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Завершение репетиции парада на Красной площади пролетом авиации
Репетиция парада на Красной площади завершилась пролетом двух групп авиации - пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей дымами в цветах российского триколора.
2024-05-05T11:00
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РИА Новости
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москва, сергей шойгу, т-34, с-400 «триумф», день победы, общество, день победы — 2024, парад победы
Москва, Сергей Шойгу, Т-34, С-400 «Триумф», День Победы, Общество, День Победы — 2024, Парад Победы
На репетиции парада Победы по Красной площади прошла военная техника
На Красной площади в Москве прошла механизированная колонна военной техники