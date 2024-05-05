Рейтинг@Mail.ru
На репетиции парада Победы по Красной площади прошла военная техника - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 05.05.2024 (обновлено: 11:53 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/parad-1943952739.html
На репетиции парада Победы по Красной площади прошла военная техника
На репетиции парада Победы по Красной площади прошла военная техника - РИА Новости, 05.05.2024
На репетиции парада Победы по Красной площади прошла военная техника
На Красной площади в Москве в ходе генеральной репетиции парада Победы прошла механизированная колонна военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T11:00
2024-05-05T11:53
москва
сергей шойгу
т-34
с-400 «триумф»
день победы
общество
день победы — 2024
парад победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943958215_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ecfdac65fd329a16856f3ed7471269f.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. На Красной площади в Москве в ходе генеральной репетиции парада Победы прошла механизированная колонна военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Как сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу, в главном военном параде на Красной площади примут участие более 9 000 человек и свыше 70 единиц техники. Механизированную колонну по традиции последних лет возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85. В составе колонны техники по брусчатке главной площади страны также преследовали бронеавтомобили "Тигр" и "ВПК-Урал ", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитных ракетных систем С-400, стратегические ракетные комплексы "Ярс".
https://ria.ru/20240503/repetitsiya-1943619254.html
https://ria.ru/20240418/tekhnika-1940920425.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Завершение репетиции парада на Красной площади пролетом авиации
Репетиция парада на Красной площади завершилась пролетом двух групп авиации - пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей дымами в цветах российского триколора.
2024-05-05T11:00
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943958215_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2b52493a87658a43f80d40316fa2e12f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей шойгу, т-34, с-400 «триумф», день победы, общество, день победы — 2024, парад победы
Москва, Сергей Шойгу, Т-34, С-400 «Триумф», День Победы, Общество, День Победы — 2024, Парад Победы
На репетиции парада Победы по Красной площади прошла военная техника

На Красной площади в Москве прошла механизированная колонна военной техники

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. На Красной площади в Москве в ходе генеральной репетиции парада Победы прошла механизированная колонна военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Как сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу, в главном военном параде на Красной площади примут участие более 9 000 человек и свыше 70 единиц техники.
Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Репетиция парада Победы в Москве
3 мая, 12:17
Механизированную колонну по традиции последних лет возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.
В составе колонны техники по брусчатке главной площади страны также преследовали бронеавтомобили "Тигр" и "ВПК-Урал ", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитных ракетных систем С-400, стратегические ракетные комплексы "Ярс".
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Техника Парада Победы начала переезд в Москву
18 апреля, 22:38
 
МоскваСергей ШойгуТ-34С-400 «Триумф»День ПобедыОбществоДень Победы — 2024Парад Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала