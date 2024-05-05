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В Москве началась генеральная репетиция парада Победы - РИА Новости, 05.05.2024
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10:05 05.05.2024 (обновлено: 10:25 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/parad-1943947340.html
В Москве началась генеральная репетиция парада Победы
В Москве началась генеральная репетиция парада Победы - РИА Новости, 05.05.2024
В Москве началась генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:05
2024-05-05T10:25
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сергей шойгу
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Как сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу, в главном военном параде на Красной площади примут участие более 9 000 человек и свыше 70 единиц техники. Репетиция началась с внесения на площадь почетным караулом под звуки песни "Священная война" государственного флага РФ и Знамени Победы - боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Затем последует объезд выстроившихся на площади парадных расчетов на автомобилях "Аурус" командующим парадом и принимающим парад. На самом параде 9 мая в прошлые годы командовал парадом главком Сухопутных войск, принимал парад министр обороны. После пройдут пешие парадные расчеты. В состав пешей колонны в этом году включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции.
https://ria.ru/20240502/repetitsii-1943570704.html
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Репетиция парада Победы на Красной площади
На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы. Как сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу, в главном военном параде на Красной площади примут участие более 9 000 человек и свыше 70 единиц техники.
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москва, сергей шойгу, день победы, россия, общество
Москва, Сергей Шойгу, День Победы, Россия, Общество
В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Как сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу, в главном военном параде на Красной площади примут участие более 9 000 человек и свыше 70 единиц техники.
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Репетиция началась с внесения на площадь почетным караулом под звуки песни "Священная война" государственного флага РФ и Знамени Победы - боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.
Затем последует объезд выстроившихся на площади парадных расчетов на автомобилях "Аурус" командующим парадом и принимающим парад. На самом параде 9 мая в прошлые годы командовал парадом главком Сухопутных войск, принимал парад министр обороны.
После пройдут пешие парадные расчеты. В состав пешей колонны в этом году включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции.
Музыканты военного оркестра на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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