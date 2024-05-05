https://ria.ru/20240505/parad-1943947340.html

В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

В Москве началась генеральная репетиция парада Победы - РИА Новости, 05.05.2024

В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T10:05

2024-05-05T10:05

2024-05-05T10:25

москва

сергей шойгу

день победы

россия

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Как сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу, в главном военном параде на Красной площади примут участие более 9 000 человек и свыше 70 единиц техники. Репетиция началась с внесения на площадь почетным караулом под звуки песни "Священная война" государственного флага РФ и Знамени Победы - боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Затем последует объезд выстроившихся на площади парадных расчетов на автомобилях "Аурус" командующим парадом и принимающим парад. На самом параде 9 мая в прошлые годы командовал парадом главком Сухопутных войск, принимал парад министр обороны. После пройдут пешие парадные расчеты. В состав пешей колонны в этом году включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции.

https://ria.ru/20240502/repetitsii-1943570704.html

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Репетиция парада Победы на Красной площади На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы. Как сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу, в главном военном параде на Красной площади примут участие более 9 000 человек и свыше 70 единиц техники. 2024-05-05T10:05 true PT1M40S

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Варвара Скокшина

москва, сергей шойгу, день победы, россия, общество