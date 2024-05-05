https://ria.ru/20240505/obyski-1944008145.html

В офисе "Аль-Джазиры" в Иерусалиме провели обыски

В офисе "Аль-Джазиры" в Иерусалиме провели обыски - РИА Новости, 05.05.2024

В офисе "Аль-Джазиры" в Иерусалиме провели обыски

Полиция Израиля и инспекторы министерства связи провели обыски в офисе катарского телеканала "Аль-Джазира" в Иерусалиме и конфисковали оборудование после... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T18:57

2024-05-05T18:57

2024-05-05T18:57

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Полиция Израиля и инспекторы министерства связи провели обыски в офисе катарского телеканала "Аль-Джазира" в Иерусалиме и конфисковали оборудование после воскресного решения израильского кабинета министров прекратить вещание телеканала в стране. Министр связи Израиля Шломо Карьи выложил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) видео с обысков, сопроводив его подписью о том, что "инспекторы министерства связи при поддержке израильской полиции в настоящее время проводят обыски в офисе "Аль-Джазиры" в Иерусалиме и конфискуют оборудование канала". Ранее в воскресенье израильский кабинет министров единогласно проголосовал за закрытие катарского телеканала "Аль-Джазира" в стране. По данным канцелярии израильского премьера, после голосования министр связи подписал приказы о закрытии канала, которые вступают в силу немедленно. "Репортеры "Аль-Джазиры" нанесли ущерб безопасности Израиля и подстрекали против солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Пришло время убрать рупор ХАМАСа из нашей страны", - распространила высказывание Нетаньяху его канцелярия. Утвержденные правительством меры включают закрытие офисов канала в Израиле, конфискацию вещательного оборудования, блокировку трансляции репортажей канала, удаление канала из показа кабельного и спутникового телевидения, блокировку сайтов канала и прочее.

https://ria.ru/20231025/zakharova-1905200647.html

https://ria.ru/20231020/televidenie-1904021334.html

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в мире, технологии, израиль, иерусалим, twitter, армия обороны израиля (цахал), хамас