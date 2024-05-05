https://ria.ru/20240505/nato-1943955270.html

НАТО установила две "красные линии" для вмешательства на Украине, пишут СМИ

НАТО установила две "красные линии" для вмешательства на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2024

НАТО установила две "красные линии" для вмешательства на Украине, пишут СМИ

НАТО на фоне обеспокоенности Запада провалами ВСУ на фронте "в очень конфиденциальной форме" "установила" для себя две "красные линии", за которыми может... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T11:12

2024-05-05T11:12

2024-05-05T11:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

эммануэль макрон

александр лукашенко

сергей лавров

нато

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РИМ, 5 мая – РИА Новости. НАТО на фоне обеспокоенности Запада провалами ВСУ на фронте "в очень конфиденциальной форме" "установила" для себя две "красные линии", за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт, включая дальнейшие успехи российских войск и якобы возможную "провокацию" РФ, пишет итальянская газета Repubblica. При этом в РФ неоднократно заявляли, что альянс поставками оружия и обучением ВСУ напрямую участвует в конфликте. По заявлению Москвы, НАТО, чья активность у границ России беспрецедентна, нацелена на конфронтацию. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. "НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установила как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине. На данный момент следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях - настоящей extrema ratio (последней меры) - в случае вовлечения в войну третьих сторон", - пишет газета. Первая "красная линия", утверждает Repubblica, "вращается вокруг возможности проникновения России через линию обороны Киева" и касается "прямого или косвенного участия третьей стороны" в конфликте на Украине. Издание пишет, что ВСУ "уже не могут полностью контролировать" границу, что, по мнению газеты, создает условия для прорыва ВС РФ в коридор между Украиной и Белоруссией. Как предполагает газета, "тогда Минск будет напрямую вовлечен в военный спор", а "его войска и арсенал будут иметь решающее значение для Москвы". "И это обстоятельство может лишь активизировать оборону (НАТО - ред.) в пользу Украины", - утверждается в статье. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не вступит в военные действия на Украине, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать России будет всегда. Вторая "красная линия", пишет газета, "предполагает военную провокацию против стран Балтии или Польши или целенаправленное нападение на Молдавию". Repubblica также отмечает глубокую обеспокоенность западных властей ситуацией на фронте и "неблагоприятные условия" для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

https://ria.ru/20240207/ugroza-1925856223.html

https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html

https://ria.ru/20240426/nato-1942442679.html

https://ria.ru/20240503/siyyarto-1943785180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, москва, эммануэль макрон, александр лукашенко, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)