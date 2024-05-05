НАТО установила две "красные линии" для вмешательства на Украине, пишут СМИ
Repubblica: НАТО определилась с "красными линиями" для вмешательства на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
РИМ, 5 мая – РИА Новости. НАТО на фоне обеспокоенности Запада провалами ВСУ на фронте "в очень конфиденциальной форме" "установила" для себя две "красные линии", за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт, включая дальнейшие успехи российских войск и якобы возможную "провокацию" РФ, пишет итальянская газета Repubblica.
При этом в РФ неоднократно заявляли, что альянс поставками оружия и обучением ВСУ напрямую участвует в конфликте. По заявлению Москвы, НАТО, чья активность у границ России беспрецедентна, нацелена на конфронтацию. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Осталось недолго". Угроза Зеленского Европе вызвала шок в Сети
7 февраля, 09:47
"НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установила как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине. На данный момент следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях - настоящей extrema ratio (последней меры) - в случае вовлечения в войну третьих сторон", - пишет газета.
Первая "красная линия", утверждает Repubblica, "вращается вокруг возможности проникновения России через линию обороны Киева" и касается "прямого или косвенного участия третьей стороны" в конфликте на Украине. Издание пишет, что ВСУ "уже не могут полностью контролировать" границу, что, по мнению газеты, создает условия для прорыва ВС РФ в коридор между Украиной и Белоруссией.
Как предполагает газета, "тогда Минск будет напрямую вовлечен в военный спор", а "его войска и арсенал будут иметь решающее значение для Москвы". "И это обстоятельство может лишь активизировать оборону (НАТО - ред.) в пользу Украины", - утверждается в статье.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не вступит в военные действия на Украине, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать России будет всегда.
Repubblica также отмечает глубокую обеспокоенность западных властей ситуацией на фронте и "неблагоприятные условия" для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Уже активно воюют. СМИ сообщили, кого НАТО отправила на Украину
26 апреля, 11:10
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.