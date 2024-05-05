https://ria.ru/20240505/miting-1944009586.html

В венгерском Дебрецене прошел антиправительственный митинг

В венгерском Дебрецене прошел антиправительственный митинг - РИА Новости, 05.05.2024

В венгерском Дебрецене прошел антиправительственный митинг

Оппозиционный митинг, приуроченный к Дню матери, прошел во втором по величине городе Венгрии Дебрецене, организатором выступил новый оппозиционер, впервые... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T19:12

2024-05-05T19:12

2024-05-05T19:17

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ДЕБРЕЦЕН (Венгрия), 5 мая - РИА Новости. Оппозиционный митинг, приуроченный к Дню матери, прошел во втором по величине городе Венгрии Дебрецене, организатором выступил новый оппозиционер, впервые появившийся в венгерском политическом поле в феврале, бывший сотрудник венгерских правительственных организаций юрист Петер Мадьяр. Мадьяр является бывшим мужем экс-министра юстиции Венгрии Юдит Варги, которая в феврале ушла в отставку из-за скандала с помилованием замешанного в педофилии. В марте Мадьяр сообщил, что вступает в партию Tisza, которая примет участие в выборах в Европарламент. Как заявил РИА Новости политический эксперт Георг Шпётле, кампания Мадьяра похожа на креатуру США с целью давления на венгерское правительство за его независимую позицию в вопросах Украины, миграции и ЛГБТ*-пропаганды. На кадрах, которые предоставил РИА Новости очевидец, видно, что на митинге собрались более трех тысяч человек, помимо Мадьяра, со сцены в центре Дебрецена выступают актеры, певцы и священнослужители. В городе больше, чем обычно, полиции и приезжих из других мест, которые стекаются на площадь с вокзала. Мадьяр в своей речи критиковал внешнюю и внутреннюю политику правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и обвинял венгерские власти в коррупции. Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в Дебрецене Константин Драчевский, обстановка вокруг российского диппредставительства спокойная, полиции и посторонних нет, ситуация в городе под контролем местных властей. Перед началом митинга, который состоялся в День матери, по инициативе депутата венгерского парламента от правящей партии "Фидес" Лайоша Коши по площади были развешаны плакаты с перечеркнутым ремнем и подписью "В Дебрецене уважают матерей" с отсылкой на интервью Варги, которая рассказала о психологическом насилии и рукоприкладстве со стороны бывшего мужа и отца троих ее детей. Ранее Мадьяр уже организовал несколько многочисленных митингов в Будапеште, на которые съехались жители других населенных пунктов. Мадьяр, как и другие венгерские оппозиционные силы, примыкающие к "левому" крылу, полагает, что страна должна ориентироваться прежде всего на Запад и прекратить сотрудничество с Россией, Китаем и тюркскими государствами. По словам Шпётле, больше всего Мадьяра боятся именно оппозиционные венгерские партии, потому что он может отобрать у них часть голосов на выборах в Европарламент, а также переманить на свою сторону неопределившихся. В преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся 9 июня, по Венгрии были развешаны плакаты с изображением председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в виде "хозяйки" представителей венгерской оппозиции, которые несут "войну, миграцию и гендерную пропаганду". На плакате с заголовком "Преданные слуги Брюсселя" в униформе лакея среди других венгерских оппозиционеров фигурирует и Мадьяр.* Экстремистская организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240210/vengriya-1926626269.html

https://ria.ru/20240210/vengriya-1926618155.html

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в мире, венгрия, дебрецен, россия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия