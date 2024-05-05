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Житель Ленинградской области отстреливался от пьяных мужчин из травмата - РИА Новости, 05.05.2024
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14:26 05.05.2024 (обновлено: 15:12 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/lenoblast-1943975848.html
Житель Ленинградской области отстреливался от пьяных мужчин из травмата
Житель Ленинградской области отстреливался от пьяных мужчин из травмата - РИА Новости, 05.05.2024
Житель Ленинградской области отстреливался от пьяных мужчин из травмата
Житель Ленинградской области отстреливался из травматического пистолета от нетрезвых мужчин, набросившихся на него с кулаками, трое госпитализированы, сообщила... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T14:26
2024-05-05T15:12
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Житель Ленинградской области отстреливался из травматического пистолета от нетрезвых мужчин, набросившихся на него с кулаками, трое госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В ходе опроса участников инцидента было установлено, что 26-летний местный житель направлялся со своей женой в сторону станции метро "Девяткино", когда трое неизвестных граждан без причины стали их оскорблять, а после чего причинили ему телесные повреждения. В целях самозащиты мужчина произвел несколько выстрелов из принадлежащего ему травматического пистолета", - говорится в сообщении. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о драке мужчин у дома 55 по шоссе в Лаврики в Муринском сельском поселении. С места происшествия правоохранители доставили в отдел полиции четырех мужчин, трое из которых выглядели пьяными. Как уточняют в ГУМВД, трёх человек пришлось госпитализировать. На часть участников драки составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240504/politsiya-1943905033.html
https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html
ленинградская область
россия
всеволожский район
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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Всеволожский район
Житель Ленинградской области отстреливался от пьяных мужчин из травмата

Житель Ленобласти отстреливался от нетрезвых мужчин из травматического пистолета

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Житель Ленинградской области отстреливался из травматического пистолета от нетрезвых мужчин, набросившихся на него с кулаками, трое госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«
"В ходе опроса участников инцидента было установлено, что 26-летний местный житель направлялся со своей женой в сторону станции метро "Девяткино", когда трое неизвестных граждан без причины стали их оскорблять, а после чего причинили ему телесные повреждения. В целях самозащиты мужчина произвел несколько выстрелов из принадлежащего ему травматического пистолета", - говорится в сообщении.
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В Москве задержали участников конфликта со стрельбой
4 мая, 22:21
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о драке мужчин у дома 55 по шоссе в Лаврики в Муринском сельском поселении. С места происшествия правоохранители доставили в отдел полиции четырех мужчин, трое из которых выглядели пьяными.
Как уточняют в ГУМВД, трёх человек пришлось госпитализировать.
На часть участников драки составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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