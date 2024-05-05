https://ria.ru/20240505/kitay-1944002112.html
Си Цзиньпин надеется на укрепление взаимного доверия с Францией
Си Цзиньпин надеется на укрепление взаимного доверия с Францией - РИА Новости, 05.05.2024
Си Цзиньпин надеется на укрепление взаимного доверия с Францией
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что его государственный визит во Францию позволит укрепить взаимное политическое доверие двух стран. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:01
2024-05-05T18:01
2024-05-05T18:03
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пэн лиюань
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ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что его государственный визит во Францию позволит укрепить взаимное политическое доверие двух стран. Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань в воскресенье прибыл в Париж, начав государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну. "Надеюсь, что благодаря этому визиту мы укрепим традиционную дружбу двух стран и взаимное политическое доверие, добьемся стратегического консенсуса, углубим обмены и сотрудничество в различных областях, а также используем факел истории, чтобы осветить путь вперед", - говорится в письменном заявлении Си Цзиньпина, опубликованном Центральным телевидением Китая. Он также выразил надежду, что визит поможет сторонам создать лучшее будущее для китайско-французских отношений и внести новый вклад в мир, стабильность и развитие во всем мире. Си Цзиньпин также напомнил, что это уже его третий государственный визит во Францию, которую он посещал в 2014 и 2019 годах, чтобы отпраздновать 50-летие и 55-летие установления дипломатических отношений КНР и Франции. "Шестьдесят лет назад Китай и Франция преодолели барьеры "холодной войны" и установили дипломатические отношения на уровне послов. На протяжении последних 60 лет китайско-французские отношения всегда находились в первом ряду отношений Китая с западными странами, показывая международному сообществу пример мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между государствами с разными социальными системами", - указал Си Цзиньпин. В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин помимо Франции посетит также Сербию и Венгрию.
https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html
https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943993991.html
https://ria.ru/20240430/china-1943155289.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, франция, париж, си цзиньпин, пэн лиюань
В мире, Китай, Франция, Париж, Си Цзиньпин, Пэн Лиюань
Си Цзиньпин надеется на укрепление взаимного доверия с Францией
Си Цзиньпин надеется, что визит во Францию укрепит взаимное доверие двух стран
ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что его государственный визит во Францию позволит укрепить взаимное политическое доверие двух стран.
Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань
в воскресенье прибыл в Париж
, начав государственный визит во Францию, который стал первой за пять лет поездкой китайского лидера в эту европейскую страну.
"Надеюсь, что благодаря этому визиту мы укрепим традиционную дружбу двух стран и взаимное политическое доверие, добьемся стратегического консенсуса, углубим обмены и сотрудничество в различных областях, а также используем факел истории, чтобы осветить путь вперед", - говорится в письменном заявлении Си Цзиньпина, опубликованном Центральным телевидением Китая.
Он также выразил надежду, что визит поможет сторонам создать лучшее будущее для китайско-французских отношений и внести новый вклад в мир, стабильность и развитие во всем мире.
Си Цзиньпин также напомнил, что это уже его третий государственный визит во Францию, которую он посещал в 2014 и 2019 годах, чтобы отпраздновать 50-летие и 55-летие установления дипломатических отношений КНР и Франции.
"Шестьдесят лет назад Китай и Франция преодолели барьеры "холодной войны" и установили дипломатические отношения на уровне послов. На протяжении последних 60 лет китайско-французские отношения всегда находились в первом ряду отношений Китая с западными странами, показывая международному сообществу пример мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между государствами с разными социальными системами", - указал Си Цзиньпин.
В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин помимо Франции посетит также Сербию
и Венгрию
.