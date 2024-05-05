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"Запад этого боится". СМИ раскрыли, чего Зеленский "добился" на Украине - РИА Новости, 05.05.2024
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09:57 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/jp-1943945833.html
"Запад этого боится". СМИ раскрыли, чего Зеленский "добился" на Украине
"Запад этого боится". СМИ раскрыли, чего Зеленский "добился" на Украине - РИА Новости, 05.05.2024
"Запад этого боится". СМИ раскрыли, чего Зеленский "добился" на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться ни одной из своих целей в конфликте с Россией и ведет свою страну к поражению, пишет The Jerusalem Post. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:57
2024-05-05T09:57
в мире
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александр сырский
владимир зеленский
сергей шойгу
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться ни одной из своих целей в конфликте с Россией и ведет свою страну к поражению, пишет The Jerusalem Post."Зеленский не добился ни одной из своих целей и ведёт страну в пропасть: он потерял многие части Украины, инфраструктура и экономика разрушены, миллионы людей лишились дома за два года войны", — говорится в материале.Как указал обозреватель, поражение Украины уже маячит на горизонте, и его с ужасом ожидают на Западе: его последствия будут катастрофическими для Североатлантического альянса и Евросоюза, поскольку они могу привести к их раздроблению.На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР.Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей.
https://ria.ru/20240505/steigan-1943942259.html
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в мире, украина, россия, часов яр, александр сырский, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Часов Яр, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика
"Запад этого боится". СМИ раскрыли, чего Зеленский "добился" на Украине

JP: Зеленский не добился ни одной из своих целей и ведет Украину к поражению

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться ни одной из своих целей в конфликте с Россией и ведет свою страну к поражению, пишет The Jerusalem Post.
«
"Зеленский не добился ни одной из своих целей и ведёт страну в пропасть: он потерял многие части Украины, инфраструктура и экономика разрушены, миллионы людей лишились дома за два года войны", — говорится в материале.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Все больше и больше. На Западе раскрыли, что скоро потеряет Украина
09:32
Как указал обозреватель, поражение Украины уже маячит на горизонте, и его с ужасом ожидают на Западе: его последствия будут катастрофическими для Североатлантического альянса и Евросоюза, поскольку они могу привести к их раздроблению.
На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР.
Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Офицер Нацгвардии Украины неожиданно высказался о конфликте с Россией
08:53
 
В миреУкраинаРоссияЧасов ЯрАлександр СырскийВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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