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"Запад этого боится". СМИ раскрыли, чего Зеленский "добился" на Украине
"Запад этого боится". СМИ раскрыли, чего Зеленский "добился" на Украине - РИА Новости, 05.05.2024
"Запад этого боится". СМИ раскрыли, чего Зеленский "добился" на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться ни одной из своих целей в конфликте с Россией и ведет свою страну к поражению, пишет The Jerusalem Post. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:57
2024-05-05T09:57
2024-05-05T09:57
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться ни одной из своих целей в конфликте с Россией и ведет свою страну к поражению, пишет The Jerusalem Post."Зеленский не добился ни одной из своих целей и ведёт страну в пропасть: он потерял многие части Украины, инфраструктура и экономика разрушены, миллионы людей лишились дома за два года войны", — говорится в материале.Как указал обозреватель, поражение Украины уже маячит на горизонте, и его с ужасом ожидают на Западе: его последствия будут катастрофическими для Североатлантического альянса и Евросоюза, поскольку они могу привести к их раздроблению.На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР.Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей.
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В мире, Украина, Россия, Часов Яр, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика
"Запад этого боится". СМИ раскрыли, чего Зеленский "добился" на Украине
JP: Зеленский не добился ни одной из своих целей и ведет Украину к поражению