https://ria.ru/20240505/izrail-1943978602.html

Шииты в Ираке заявили об обстреле порта Хайфы на севере Израиля

Шииты в Ираке заявили об обстреле порта Хайфы на севере Израиля - РИА Новости, 05.05.2024

Шииты в Ираке заявили об обстреле порта Хайфы на севере Израиля

Входящие в так называемое "Исламское сопротивление Ирака" вооруженные шиитские группировки объявили о ракетном обстреле порта города Хайфа на севере Израиля,... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T14:55

2024-05-05T14:55

2024-05-05T15:05

в мире

ирак

израиль

хайфа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 5 мая - РИА Новости. Входящие в так называемое "Исламское сопротивление Ирака" вооруженные шиитские группировки объявили о ракетном обстреле порта города Хайфа на севере Израиля, говорится в их совместном заявлении."Продолжая нашу политику по сопротивлению оккупации и поддержке нашего народа в Газе… бойцы Исламского сопротивления в Ираке нанесли удар крылатой ракетой "аль-Аркаб" по порту Хайфа, расположенному на наших оккупированных землях", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале группировок.Иракские группировки добавили, что продолжат атаковать основные объекты в Израиле в ответ на военные действия в секторе Газа.Это уже не первый удар шиитских группировок с территории Ирака по объектам на территории Израиля за последнее время. Ранее они заявляли об атаке при помощи дронов на Хайфу, а также обстреле города Беэр-Шева в Негеве на юге Израиля.

https://ria.ru/20240505/izrail-1943969940.html

https://ria.ru/20240421/rakety-1941399109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ирак, израиль, хайфа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году