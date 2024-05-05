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Шииты в Ираке заявили об обстреле порта Хайфы на севере Израиля - РИА Новости, 05.05.2024
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14:55 05.05.2024 (обновлено: 15:05 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/izrail-1943978602.html
Шииты в Ираке заявили об обстреле порта Хайфы на севере Израиля
Шииты в Ираке заявили об обстреле порта Хайфы на севере Израиля - РИА Новости, 05.05.2024
Шииты в Ираке заявили об обстреле порта Хайфы на севере Израиля
Входящие в так называемое "Исламское сопротивление Ирака" вооруженные шиитские группировки объявили о ракетном обстреле порта города Хайфа на севере Израиля,... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T14:55
2024-05-05T15:05
в мире
ирак
израиль
хайфа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 5 мая - РИА Новости. Входящие в так называемое "Исламское сопротивление Ирака" вооруженные шиитские группировки объявили о ракетном обстреле порта города Хайфа на севере Израиля, говорится в их совместном заявлении."Продолжая нашу политику по сопротивлению оккупации и поддержке нашего народа в Газе… бойцы Исламского сопротивления в Ираке нанесли удар крылатой ракетой "аль-Аркаб" по порту Хайфа, расположенному на наших оккупированных землях", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале группировок.Иракские группировки добавили, что продолжат атаковать основные объекты в Израиле в ответ на военные действия в секторе Газа.Это уже не первый удар шиитских группировок с территории Ирака по объектам на территории Израиля за последнее время. Ранее они заявляли об атаке при помощи дронов на Хайфу, а также обстреле города Беэр-Шева в Негеве на юге Израиля.
https://ria.ru/20240505/izrail-1943969940.html
https://ria.ru/20240421/rakety-1941399109.html
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в мире, ирак, израиль, хайфа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Израиль, Хайфа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шииты в Ираке заявили об обстреле порта Хайфы на севере Израиля

Шииты в Ираке заявили о ракетном обстреле порта Хайфы на севере Израиля

© flickr.com/xiquinhosilva Хайфа
Хайфа
© flickr.com/xiquinhosilva
Хайфа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 5 мая - РИА Новости. Входящие в так называемое "Исламское сопротивление Ирака" вооруженные шиитские группировки объявили о ракетном обстреле порта города Хайфа на севере Израиля, говорится в их совместном заявлении.
"Продолжая нашу политику по сопротивлению оккупации и поддержке нашего народа в Газе… бойцы Исламского сопротивления в Ираке нанесли удар крылатой ракетой "аль-Аркаб" по порту Хайфа, расположенному на наших оккупированных землях", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале группировок.
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Вчера, 13:43
Иракские группировки добавили, что продолжат атаковать основные объекты в Израиле в ответ на военные действия в секторе Газа.
Это уже не первый удар шиитских группировок с территории Ирака по объектам на территории Израиля за последнее время. Ранее они заявляли об атаке при помощи дронов на Хайфу, а также обстреле города Беэр-Шева в Негеве на юге Израиля.
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В миреИракИзраильХайфаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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