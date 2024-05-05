https://ria.ru/20240505/izrail-1943978602.html
Шииты в Ираке заявили об обстреле порта Хайфы на севере Израиля
Шииты в Ираке заявили об обстреле порта Хайфы на севере Израиля - РИА Новости, 05.05.2024
Шииты в Ираке заявили об обстреле порта Хайфы на севере Израиля
Входящие в так называемое "Исламское сопротивление Ирака" вооруженные шиитские группировки объявили о ракетном обстреле порта города Хайфа на севере Израиля,... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T14:55
2024-05-05T14:55
2024-05-05T15:05
в мире
ирак
израиль
хайфа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 5 мая - РИА Новости. Входящие в так называемое "Исламское сопротивление Ирака" вооруженные шиитские группировки объявили о ракетном обстреле порта города Хайфа на севере Израиля, говорится в их совместном заявлении."Продолжая нашу политику по сопротивлению оккупации и поддержке нашего народа в Газе… бойцы Исламского сопротивления в Ираке нанесли удар крылатой ракетой "аль-Аркаб" по порту Хайфа, расположенному на наших оккупированных землях", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале группировок.Иракские группировки добавили, что продолжат атаковать основные объекты в Израиле в ответ на военные действия в секторе Газа.Это уже не первый удар шиитских группировок с территории Ирака по объектам на территории Израиля за последнее время. Ранее они заявляли об атаке при помощи дронов на Хайфу, а также обстреле города Беэр-Шева в Негеве на юге Израиля.
https://ria.ru/20240505/izrail-1943969940.html
https://ria.ru/20240421/rakety-1941399109.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, израиль, хайфа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Израиль, Хайфа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шииты в Ираке заявили об обстреле порта Хайфы на севере Израиля
Шииты в Ираке заявили о ракетном обстреле порта Хайфы на севере Израиля