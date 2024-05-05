https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html

Европа не может себе позволить потерять Китай

Европа не может себе позволить потерять Китай - РИА Новости, 05.05.2024

Европа не может себе позволить потерять Китай

Китайский лидер едет в Европу: сегодня начинается первый за пять лет визит Си Цзиньпина в Старый Свет. Столь долгий перерыв только наполовину можно списать на... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T08:00

2024-05-05T08:00

2024-05-05T08:06

китай

европа

россия

си цзиньпин

евросоюз

нато

аналитика

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Китайский лидер едет в Европу: сегодня начинается первый за пять лет визит Си Цзиньпина в Старый Свет. Столь долгий перерыв только наполовину можно списать на пандемию и то, что председатель КНР после нее стал реже выезжать за границу, — куда важнее то, что геополитическая ситуация в мире серьезнейшим образом меняется.Нет, Европа по-прежнему очень важна для Китая — и как торговый партнер, и как источник технологий. И сама Европа нуждается в Поднебесной — европейские лидеры, как уровня ЕС, так и из отдельных стран, все так же часто приезжают в Китай. Но с каждым годом все громче звучит мотив, повторяемый китайскими руководителями: отношения двух сторон не должны зависеть от давления внешних сил, Европа должна стать самостоятельным центром силы и лучше защищать свои интересы. То есть Пекин прямо говорит европейцам — для укрепления и сохранения отношений их должны отстаивать обе стороны. Вы ведь сами говорите о стратегической автономии, о повышении роли Европы на мировой арене — ну вот такая Европа как раз и нужна Китаю.Понятно, о чем идет речь: Китай хочет большей независимости ЕС от Америки. Но хочет ли этого он сам? На словах да — хотя и по разным причинам: атлантисты боятся, что США погрязнут во внутренних проблемах и бросят Евросоюз, а их оппоненты, наоборот, выступают за реальную самостоятельность относительно англосаксов. Но на деле за последние пару лет Европа стала еще больше зависеть от Штатов — конфликт на Украине позволил атлантистам по оба берега океана добиться от нее почти полного разрыва отношений с Россией. ЕС настроили на конфронтацию с Москвой до победного конца, которым объявляют "неизбежное" включение Украины в союз и в НАТО. Ради этой цели нужно укреплять атлантическое единство и солидарность, то есть выстраивать единую политику США и ЕС.Но это полностью противоречит интересам Китая. Пекин воспринимает конфликт на Украине как конфронтацию атлантистов и России — и ему, естественно, абсолютно невыгодно поражение нашей страны, с которой его связывают общие планы по строительству постзападного миропорядка. Но Пекин не хочет ставить знак равенства между атлантистами и Европой, рассчитывая на то, что европейцы все-таки пойдут по пути самостоятельного развития. Россия тоже долгие годы делала такую ставку — и хотя она не сработала, не стоит упрекать Китай в наивности.Ведь отношения Китая с ЕС серьезно отличаются от российско-европейских — англосаксы могли довольно успешно играть на старых комплексах европейцев в отношении России (от банальной русофобии до реального желания отодвинуть европейскую границу с Русским миром за счет Украины на восток). В случае с Китаем ничего подобного не получится — хотя в Европе уже годами пытаются разыгрывать китаефобию, результат не впечатляет. Жупел "китайской угрозы" не действует ни на обывателя, ни тем более на элиты — старые европейские деньги прекрасно понимают выгоду и значение связей с Китаем. Европа просто не может себе позволить поставить свою торговлю с Поднебесной в зависимость от геополитических планов англосаксов — особенно после потери связей с Россией. Если Штаты получат возможность регулировать европейско-китайские отношения, ЕС этого просто не переживет — и никто в Брюсселе, Берлине, Париже и Риме не готов приносить союз в жертву чужим интересам.При этом давление американцев на европейцев по китайскому вопросу будет лишь нарастать — более того, Вашингтон пытается и китайцев напугать потерей Европы. Неслучайно в ходе недавнего визита в Пекин госсекретарь Блинкен говорил о том, что европейские страны очень обеспокоены китайской поддержкой России — ведь поставки компонентов для производства вооружений помогают Москве воевать на Украине, а это угрожает европейской безопасности! Намек прозрачен — вам, китайцам, все равно придется выбирать между поддержкой России и связями с Европой.Понятно, что это блеф — причем одновременно в обе стороны, китайскую и европейскую. И беспокоиться больше нужно как раз европейцам, ведь американцы теоретически могут осложнить их торговлю с Китаем. Вот только есть огромные сомнения, что они решатся на это: объявление фактической торговой войны ЕС вынудит европейцев защищаться, и это пагубно скажется на атлантическом единстве, в том числе в деле поддержки Украины.Так что все понимают, что американцы блефуют, но все равно относятся к их угрозам серьезно. И в ответ Китай делает ход на европейском фронте — поездка Си как раз и должна показать, что у атлантистов далеко не все так хорошо в Старом Свете.Поэтому для визита и выбраны именно Франция, Сербия и Венгрия. Си не поедет в Берлин — хотя канцлер Шольц уже дважды посещал Китай. Председатель КНР едет к Макрону, который постоянно говорит о стратегической автономии Европы и необходимости самим определять свою судьбу. Да, это всего лишь слова, но в других крупных европейских державах и этого нет. Вот Китай и поддержит французские мечтания — тем более что во французской элите антиатлантические настроения довольно сильны. Ну а повод для поездки — государственный визит Си приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений — и отсылает к временам, когда Франция действительно всерьез пыталась играть самостоятельную роль, к эпохе де Голля.Поездка в Сербию и вовсе начнется в день 25-й годовщины американского удара по посольству КНР в Белграде — сложно было выбрать более символический день. Сербия не входит в ЕС (но связана с ним множеством соглашений), однако она важна для Китая как старый и интересный партнер для проникновения в Старый Свет.Так же как и Венгрия, которая хотя и входит в ЕС, но занимает там максимально возможную самостоятельную позицию. И геополитическую — по поводу конфликта на Украине и отношений с Россией, и идеологическую. Да, экономически Венгрия полностью завязана на ЕС, точнее даже на Германию, — ну так Си и Орбан и дадут старт строительству нового автозавода, который станет совместным китайско-германским предприятием. То есть прекрасный пример европейско-китайской кооперации, но на территории Восточной Европы, которой Пекин традиционно уделяет повышенное внимание.То, что две из трех посещаемых Си Цзиньпином в Европе стран имеют особые отношения с Россией (то есть в принципе сохраняют их), сделано ненамеренно, но и далеко не случайно. Атлантисты хотят перевести конфликт с Россией в конфронтацию между единым Западом, с одной стороны, и Россией с Китаем — с другой, причем в конфронтацию, которая будет идти по англосаксонским правилам. Но Пекин не собирается ни уступать поле боя, ни подчиняться чужим правилам — он делает ставку на внутренние проблемы и противоречия внутри пока еще единого Запада. Противоречия, растущие в том числе и на фоне конфликта Запада с Россией, противоречия, которые не позволят ему выступить против Поднебесной единым фронтом.

https://ria.ru/20240503/amerika-1943520728.html

https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html

https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html

https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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китай, европа, россия, си цзиньпин, евросоюз, нато, аналитика