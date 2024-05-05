https://ria.ru/20240505/devochka-1944015955.html

Девочке Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Путина

Девочке Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Путина - РИА Новости, 06.05.2024

Девочке Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Путина

Девочке Маше из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения "Архангелы", подарили щенка по поручению Владимира... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-05T20:15

2024-05-05T20:15

2024-05-06T00:34

макеевка

россия

донецкая народная республика

владимир путин

денис пушилин

дмитрий песков

сергей кириенко

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Девочке Маше из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения "Архангелы", подарили щенка по поручению Владимира Путина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."По поручению нашего президента мы вместе с Сергеем Кириенко (первым заместителем руководителя администрации президента. — Прим. ред.) передали Маше щенка, которого она очень хотела", — написал он в Telegram-канале.Пушилин отметил, что папа Маши — военный, он защищает Донбасс с 2015 года, мама девочки — домохозяйка. Ранее сообщалось, что Маша из Макеевки ходит встречать летчиков из подразделения "Архангелы" с российским флагом. Пилоты заметили девочку и пригласили на аэродром, где провели для нее экскурсию и рассказали о технике. Маша говорила, что мечтает встретиться с Путиным, "потому что он крутой". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле постараются найти возможность для встречи Маши с главой государства. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока, в 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240417/semya-1940571910.html

https://ria.ru/20240307/avdeevka-1931670657.html

макеевка

россия

донецкая народная республика

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макеевка, россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков, сергей кириенко