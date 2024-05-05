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Девочке Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Путина - РИА Новости, 06.05.2024
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20:15 05.05.2024 (обновлено: 00:34 06.05.2024)
https://ria.ru/20240505/devochka-1944015955.html
Девочке Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Путина
Девочке Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Путина - РИА Новости, 06.05.2024
Девочке Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Путина
Девочке Маше из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения "Архангелы", подарили щенка по поручению Владимира... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-05T20:15
2024-05-06T00:34
макеевка
россия
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
дмитрий песков
сергей кириенко
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Девочке Маше из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения "Архангелы", подарили щенка по поручению Владимира Путина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.&quot;По поручению нашего президента мы вместе с Сергеем Кириенко (первым заместителем руководителя администрации президента. — Прим. ред.) передали Маше щенка, которого она очень хотела&quot;, — написал он в Telegram-канале.Пушилин отметил, что папа Маши — военный, он защищает Донбасс с 2015 года, мама девочки — домохозяйка. Ранее сообщалось, что Маша из Макеевки ходит встречать летчиков из подразделения "Архангелы" с российским флагом. Пилоты заметили девочку и пригласили на аэродром, где провели для нее экскурсию и рассказали о технике. Маша говорила, что мечтает встретиться с Путиным, "потому что он крутой". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле постараются найти возможность для встречи Маши с главой государства. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока, в 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240417/semya-1940571910.html
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макеевка, россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков, сергей кириенко
Макеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Дмитрий Песков, Сергей Кириенко
Девочке Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Путина

Встречающей пилотов с флагом девочке из ДНР по поручению Путина вручили щенка

© РИА НовостиДевочка Маша из Макеевки и щенок
Девочка Маша из Макеевки и щенок
© РИА Новости
Девочка Маша из Макеевки и щенок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Девочке Маше из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения "Архангелы", подарили щенка по поручению Владимира Путина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«

"По поручению нашего президента мы вместе с Сергеем Кириенко (первым заместителем руководителя администрации президента. — Прим. ред.) передали Маше щенка, которого она очень хотела", — написал он в Telegram-канале.

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Пушилин отметил, что папа Маши — военный, он защищает Донбасс с 2015 года, мама девочки — домохозяйка.
Ранее сообщалось, что Маша из Макеевки ходит встречать летчиков из подразделения "Архангелы" с российским флагом. Пилоты заметили девочку и пригласили на аэродром, где провели для нее экскурсию и рассказали о технике. Маша говорила, что мечтает встретиться с Путиным, "потому что он крутой". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле постараются найти возможность для встречи Маши с главой государства.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока, в 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.
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