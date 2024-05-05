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В Махачкале прошел автопробег в память о погибших в зоне СВО - РИА Новости, 05.05.2024
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15:38 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/avtoprobeg-1943986173.html
В Махачкале прошел автопробег в память о погибших в зоне СВО
В Махачкале прошел автопробег в память о погибших в зоне СВО - РИА Новости, 05.05.2024
В Махачкале прошел автопробег в память о погибших в зоне СВО
Автопробег "Помним! Любим! Гордимся!" в память о военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, состоялся в воскресенье в Махачкале, сообщил... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:38
2024-05-05T15:38
махачкала
россия
юсуп умавов
общество
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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Автопробег "Помним! Любим! Гордимся!" в память о военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, состоялся в воскресенье в Махачкале, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. "Сегодня в Махачкале состоялся автопробег в память о героях СВО "Помним! Любим! Гордимся!". Пробег организован сообществом матерей и родных погибших в СВО военнослужащих "Сила матерей". В нем приняли участие различные общественные организации и объединения", – рассказал мэр. Автоколонна с портретами погибших участников СВО, триколором России и флагом Дагестана проехала до парка Ленинского комсомола, где состоялось возложение цветов к памятнику Воину-освободителю.
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махачкала, россия, юсуп умавов, общество
Махачкала, Россия, Юсуп Умавов, Общество
В Махачкале прошел автопробег в память о погибших в зоне СВО

В Махачкале прошел автопробег в память о погибших бойцах в зоне СВО

© Юсуп Умавов/TelegramСтарт автопробега "Помним! Любим! Гордимся!" в память о военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции в Махачкале. 5 мая 2024
Старт автопробега Помним! Любим! Гордимся! в память о военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции в Махачкале. 5 мая 2024
© Юсуп Умавов/Telegram
Старт автопробега "Помним! Любим! Гордимся!" в память о военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции в Махачкале. 5 мая 2024
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Автопробег "Помним! Любим! Гордимся!" в память о военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, состоялся в воскресенье в Махачкале, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.
"Сегодня в Махачкале состоялся автопробег в память о героях СВО "Помним! Любим! Гордимся!". Пробег организован сообществом матерей и родных погибших в СВО военнослужащих "Сила матерей". В нем приняли участие различные общественные организации и объединения", – рассказал мэр.
Автоколонна с портретами погибших участников СВО, триколором России и флагом Дагестана проехала до парка Ленинского комсомола, где состоялось возложение цветов к памятнику Воину-освободителю.
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