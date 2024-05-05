https://ria.ru/20240505/avtoprobeg-1943986173.html

В Махачкале прошел автопробег в память о погибших в зоне СВО

В Махачкале прошел автопробег в память о погибших в зоне СВО - РИА Новости, 05.05.2024

В Махачкале прошел автопробег в память о погибших в зоне СВО

Автопробег "Помним! Любим! Гордимся!" в память о военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, состоялся в воскресенье в Махачкале, сообщил... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:38

2024-05-05T15:38

2024-05-05T15:38

махачкала

россия

юсуп умавов

общество

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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Автопробег "Помним! Любим! Гордимся!" в память о военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, состоялся в воскресенье в Махачкале, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. "Сегодня в Махачкале состоялся автопробег в память о героях СВО "Помним! Любим! Гордимся!". Пробег организован сообществом матерей и родных погибших в СВО военнослужащих "Сила матерей". В нем приняли участие различные общественные организации и объединения", – рассказал мэр. Автоколонна с портретами погибших участников СВО, триколором России и флагом Дагестана проехала до парка Ленинского комсомола, где состоялось возложение цветов к памятнику Воину-освободителю.

https://ria.ru/20231127/pamyatnik-1912146704.html

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махачкала, россия, юсуп умавов, общество