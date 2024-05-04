https://ria.ru/20240504/yaytsa-1865335811.html

Яйца на Пасху в каркаде: как правильно покрасить в разные цвета

Как покрасить яйца в чае каркаде на Пасху

Яйца на Пасху в каркаде: как правильно покрасить в разные цвета

Каркаде — лепестки суданской розы, или гибискуса, из которых заваривают ароматный терпкий чай, также используется для изготовления крашенок. Рецепты, как... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T09:54

2024-05-04T09:54

2024-05-04T15:22

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религиозные праздники

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Каркаде — лепестки суданской розы, или гибискуса, из которых заваривают ароматный терпкий чай, также используется для изготовления крашенок. Рецепты, как правильно покрасить пасхальные яйца в каркаде, какого оттенка они будут, если сочетать этот натуральный краситель с куркумой, луковой шелухой, уксусом, — в материале РИА Новости.Как правильно покрасить яйца в каркадеПасха — главный праздник христианской церкви, который в 2024 году отмечается 5 мая. Его символами являются крашеные яйца и пасхальный кулич, которые традиционно присутствуют на праздничном столе каждого верующего. Яйцо являлось символом жизни у многих народов еще со времен язычества, а с появлением христианства приобрело особый смысл. Существует библейская притча о том, что Мария Магдалина, узнав о воскрешении Христа, пришла к римскому императору Тиберию, подала ему яйцо, воскликнув: "Христос Воскрес!", но император не поверил и ответил ей, что это невозможно, как и то, что белое яйцо превратится в красное. В тот же момент яйцо в руках Марии стало алым. С тех пор красное яйцо — это символ Воскресения и радости.Издавна на Руси пасхальные яйца красили луковой шелухой, которая дает насыщенный красно-коричневый оттенок. Хотя сейчас продается множество искусственных красителей для покраски яиц, этот метод популярен среди хозяек до сих пор. Для этих целей можно использовать и каркаде — с его помощью получаются более яркие цвета.Каркаде — это травяной чайный напиток ярко-красного или бордового цвета, который делают из сушеной суданской розы. Из-за сладко-кислого вкуса он популярен среди любителей чая, при этом не все знают, что отвар можно использовать в качестве красителя для пасхальных яиц. Яйца получаются разных цветов: от светло-сиреневого до иссиня-черного.Общие рекомендации перед готовкойЕсть два способа приготовления яиц в каркаде: чтобы яйца равномерно окрасились и не треснули, необходимо соблюсти несколько простых правил:Рецепты на Пасху в домашних условияхСейчас многие хозяйки пользуются красителями, которые продают в магазинах, однако есть и такие, кто предпочитает придавать цвет пасхальному символу традиционными способами с помощью натуральной краски.Классическое окрашивание яиц чаем каркадеЕсть два способа приготовления яиц в каркаде:Красивое окрашивание в луковой шелухеНеобычный узор под мрамор можно получить, используя каркаде, шелуху лука и некоторые другие подручные средства. Такие яйца будут необычно и ярко смотреться на праздничном столе. Для этого необходимо:Мраморное окрашивание с уксусомЧтобы получить необычный мраморный окрас без добавления луковой шелухи, нужно:Изумрудное окрашивание яицЧтобы окрасить яйца в изумрудно-зеленый цвет, можно использовать шпинат или крапиву. Рецепт очень прост:Каркаде и куркумаКуркума — многолетнее травянистое растение из рода имбирных, корневища и стебли которого содержат краситель куркумин, дающий насыщенный желтый цвет. Чтобы окрасить пасхальные яйца с помощью куркумы, нужно добавить в воду куркуму, уксус и соль, хорошо размешать, положить яйца и варить после закипания 10 минут. Если хочется разнообразия в оттенках, куркумовые яйца можно поместить в уже остывший насыщенный отвар каркаде и держать там крашенки не меньше двух часов. Чем дольше находятся яйца в каркаде — тем холоднее оттенок, чем меньше — теплее цвет.

https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20240219/may-1855091154.html

https://ria.ru/20240503/post-1850387242.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, россия, пасха, религиозные праздники