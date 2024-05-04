https://ria.ru/20240504/vuchich-1943802798.html
Вучич считает, что Си Цзиньпин может помочь с завершением некоторых войн
Вучич считает, что Си Цзиньпин может помочь с завершением некоторых войн - РИА Новости, 04.05.2024
Вучич считает, что Си Цзиньпин может помочь с завершением некоторых войн
Все в мире возлагают большие надежды на мирные инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, китайский лидер один редких людей, которые могут реально способствовать РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T08:06
2024-05-04T08:06
2024-05-04T09:06
в мире
китай
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си цзиньпин
александр вучич
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Все в мире возлагают большие надежды на мирные инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, китайский лидер один редких людей, которые могут реально способствовать "завершению некоторых войн", заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сербию. "Говоря по правде, все в мире, независимо от того, что они говорят в публичном пространстве, все возлагают большие надежды на инициативы председателя Си по привнесению мира в сегодняшний мир. Я хорошо это знаю, потому что я общаюсь со всеми", - сказал Вучич. По его словам, Си Цзиньпин - "один из редких людей в мире, которые могут действительно внести вклад в завершение некоторых войн и установление долгосрочного мира". "Призываю других больше прислушиваться к словам Си Цзиньпина, идти на компромиссы, чтобы достичь примирения, потому что в конечном счете нашими общими интересами являются мир и спокойствие", - сказал он. Ранее администрация Вучича сообщила, что председатель КНР посетит Сербию 7-8 мая.
https://ria.ru/20240501/serbiya-1943310071.html
https://ria.ru/20240430/china-1943155289.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сербия, си цзиньпин, александр вучич
В мире, Китай, Сербия, Си Цзиньпин, Александр Вучич
Вучич считает, что Си Цзиньпин может помочь с завершением некоторых войн
Вучич: Си Цзиньпин реально может способствовать завершению некоторых войн
ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Все в мире возлагают большие надежды на мирные инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, китайский лидер один редких людей, которые могут реально способствовать "завершению некоторых войн", заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сербию.
"Говоря по правде, все в мире, независимо от того, что они говорят в публичном пространстве, все возлагают большие надежды на инициативы председателя Си по привнесению мира в сегодняшний мир. Я хорошо это знаю, потому что я общаюсь со всеми", - сказал Вучич.
По его словам, Си Цзиньпин
- "один из редких людей в мире, которые могут действительно внести вклад в завершение некоторых войн и установление долгосрочного мира".
"Призываю других больше прислушиваться к словам Си Цзиньпина, идти на компромиссы, чтобы достичь примирения, потому что в конечном счете нашими общими интересами являются мир и спокойствие", - сказал он.
Ранее администрация Вучича сообщила, что председатель КНР посетит Сербию 7-8 мая.