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Вучич считает, что Си Цзиньпин может помочь с завершением некоторых войн - РИА Новости, 04.05.2024
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08:06 04.05.2024 (обновлено: 09:06 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/vuchich-1943802798.html
Вучич считает, что Си Цзиньпин может помочь с завершением некоторых войн
Вучич считает, что Си Цзиньпин может помочь с завершением некоторых войн - РИА Новости, 04.05.2024
Вучич считает, что Си Цзиньпин может помочь с завершением некоторых войн
Все в мире возлагают большие надежды на мирные инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, китайский лидер один редких людей, которые могут реально способствовать РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T08:06
2024-05-04T09:06
в мире
китай
сербия
си цзиньпин
александр вучич
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Все в мире возлагают большие надежды на мирные инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, китайский лидер один редких людей, которые могут реально способствовать "завершению некоторых войн", заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сербию. "Говоря по правде, все в мире, независимо от того, что они говорят в публичном пространстве, все возлагают большие надежды на инициативы председателя Си по привнесению мира в сегодняшний мир. Я хорошо это знаю, потому что я общаюсь со всеми", - сказал Вучич. По его словам, Си Цзиньпин - "один из редких людей в мире, которые могут действительно внести вклад в завершение некоторых войн и установление долгосрочного мира". "Призываю других больше прислушиваться к словам Си Цзиньпина, идти на компромиссы, чтобы достичь примирения, потому что в конечном счете нашими общими интересами являются мир и спокойствие", - сказал он. Ранее администрация Вучича сообщила, что председатель КНР посетит Сербию 7-8 мая.
https://ria.ru/20240501/serbiya-1943310071.html
https://ria.ru/20240430/china-1943155289.html
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в мире, китай, сербия, си цзиньпин, александр вучич
В мире, Китай, Сербия, Си Цзиньпин, Александр Вучич
Вучич считает, что Си Цзиньпин может помочь с завершением некоторых войн

Вучич: Си Цзиньпин реально может способствовать завершению некоторых войн

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Все в мире возлагают большие надежды на мирные инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, китайский лидер один редких людей, которые могут реально способствовать "завершению некоторых войн", заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сербию.
"Говоря по правде, все в мире, независимо от того, что они говорят в публичном пространстве, все возлагают большие надежды на инициативы председателя Си по привнесению мира в сегодняшний мир. Я хорошо это знаю, потому что я общаюсь со всеми", - сказал Вучич.
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По его словам, Си Цзиньпин - "один из редких людей в мире, которые могут действительно внести вклад в завершение некоторых войн и установление долгосрочного мира".
"Призываю других больше прислушиваться к словам Си Цзиньпина, идти на компромиссы, чтобы достичь примирения, потому что в конечном счете нашими общими интересами являются мир и спокойствие", - сказал он.
Ранее администрация Вучича сообщила, что председатель КНР посетит Сербию 7-8 мая.
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