https://ria.ru/20240504/vuchich-1943802798.html

Вучич считает, что Си Цзиньпин может помочь с завершением некоторых войн

Вучич считает, что Си Цзиньпин может помочь с завершением некоторых войн - РИА Новости, 04.05.2024

Вучич считает, что Си Цзиньпин может помочь с завершением некоторых войн

Все в мире возлагают большие надежды на мирные инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, китайский лидер один редких людей, которые могут реально способствовать РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:06

2024-05-04T08:06

2024-05-04T09:06

в мире

китай

сербия

си цзиньпин

александр вучич

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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Все в мире возлагают большие надежды на мирные инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, китайский лидер один редких людей, которые могут реально способствовать "завершению некоторых войн", заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сербию. "Говоря по правде, все в мире, независимо от того, что они говорят в публичном пространстве, все возлагают большие надежды на инициативы председателя Си по привнесению мира в сегодняшний мир. Я хорошо это знаю, потому что я общаюсь со всеми", - сказал Вучич. По его словам, Си Цзиньпин - "один из редких людей в мире, которые могут действительно внести вклад в завершение некоторых войн и установление долгосрочного мира". "Призываю других больше прислушиваться к словам Си Цзиньпина, идти на компромиссы, чтобы достичь примирения, потому что в конечном счете нашими общими интересами являются мир и спокойствие", - сказал он. Ранее администрация Вучича сообщила, что председатель КНР посетит Сербию 7-8 мая.

https://ria.ru/20240501/serbiya-1943310071.html

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китай

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Варвара Скокшина

в мире, китай, сербия, си цзиньпин, александр вучич