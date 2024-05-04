https://ria.ru/20240504/vsu-1943907750.html

До Краматорска. Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ под Часовым Яром

До Краматорска. Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 04.05.2024

До Краматорска. Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ под Часовым Яром

Украинская армия под Часовым Яром находится в сложном положении, отступление ВСУ от города откроет путь к освобождению Россией Краматорска, заявил отставной... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T23:01

2024-05-04T23:01

2024-05-04T23:01

в мире

краматорск

франция

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

славянск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f052e95e0cad3525fd214d7892982e.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинская армия под Часовым Яром находится в сложном положении, отступление ВСУ от города откроет путь к освобождению Россией Краматорска, заявил отставной полковник французской армии Мишель Гойя в интервью LCI."В направлении Часова Яра (у ВСУ. — Прим. ред.) большие неприятности. Существует риск довольно быстрого падения этого города", — полагает эксперт.По его словам, населенный пункт хорошо укреплен украинскими войсками и представляет собой удачную оборонительную позицию. Взятие россиянами этого стратегического поселения позволит развить наступление и выйти на подступы к Краматорску и Славянску, отметил Гойя."Это два города с совокупным населением более ста тысяч человек, <…> и они действительно важны", — напомнил полковник.Ранее заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Часов Яр неизбежно падет под ударами российской армии.Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. В ведомстве также сообщили о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.

https://ria.ru/20240504/rossiya-1943899896.html

https://ria.ru/20240504/zelenskiy-1943888865.html

https://ria.ru/20240504/germaniya-1943852887.html

краматорск

франция

россия

славянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, краматорск, франция, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, славянск