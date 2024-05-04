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До Краматорска. Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 04.05.2024
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23:01 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/vsu-1943907750.html
До Краматорска. Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ под Часовым Яром
До Краматорска. Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 04.05.2024
До Краматорска. Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ под Часовым Яром
Украинская армия под Часовым Яром находится в сложном положении, отступление ВСУ от города откроет путь к освобождению Россией Краматорска, заявил отставной... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T23:01
2024-05-04T23:01
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинская армия под Часовым Яром находится в сложном положении, отступление ВСУ от города откроет путь к освобождению Россией Краматорска, заявил отставной полковник французской армии Мишель Гойя в интервью LCI."В направлении Часова Яра (у ВСУ. — Прим. ред.) большие неприятности. Существует риск довольно быстрого падения этого города", — полагает эксперт.По его словам, населенный пункт хорошо укреплен украинскими войсками и представляет собой удачную оборонительную позицию. Взятие россиянами этого стратегического поселения позволит развить наступление и выйти на подступы к Краматорску и Славянску, отметил Гойя."Это два города с совокупным населением более ста тысяч человек, &lt;…&gt; и они действительно важны", — напомнил полковник.Ранее заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Часов Яр неизбежно падет под ударами российской армии.Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. В ведомстве также сообщили о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.
https://ria.ru/20240504/rossiya-1943899896.html
https://ria.ru/20240504/zelenskiy-1943888865.html
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в мире, краматорск, франция, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, славянск
В мире, Краматорск, Франция, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, Славянск
До Краматорска. Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ под Часовым Яром

Французский полковник Гойя: потеря ВСУ Часова Яра откроет РФ путь на Краматорск

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинская армия под Часовым Яром находится в сложном положении, отступление ВСУ от города откроет путь к освобождению Россией Краматорска, заявил отставной полковник французской армии Мишель Гойя в интервью LCI.
"В направлении Часова Яра (у ВСУ. — Прим. ред.) большие неприятности. Существует риск довольно быстрого падения этого города", — полагает эксперт.
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По его словам, населенный пункт хорошо укреплен украинскими войсками и представляет собой удачную оборонительную позицию. Взятие россиянами этого стратегического поселения позволит развить наступление и выйти на подступы к Краматорску и Славянску, отметил Гойя.
"Это два города с совокупным населением более ста тысяч человек, <…> и они действительно важны", — напомнил полковник.
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Ранее заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Часов Яр неизбежно падет под ударами российской армии.
Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. В ведомстве также сообщили о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.
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В миреКраматорскФранцияРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны УкраиныСлавянск
 
 
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