https://ria.ru/20240504/vsu-1943821476.html

За несколько дней. Стало известно, что ВС России сделали с ВСУ на передовой

За несколько дней. Стало известно, что ВС России сделали с ВСУ на передовой - РИА Новости, 04.05.2024

За несколько дней. Стало известно, что ВС России сделали с ВСУ на передовой

Российские военные молниеносно продвигаются в ходе своего наступления против ВСУ, освобождая населенные пункты один за другим за несколько дней, заявил... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T11:09

2024-05-04T11:09

2024-05-04T15:45

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские военные молниеносно продвигаются в ходе своего наступления против ВСУ, освобождая населенные пункты один за другим за несколько дней, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Сейчас мы наблюдаем ранний этап российского наступления, <…> и оно кажется неостановимым. Ранее затронутая нами одна из тем обсуждений заключается в том, что когда русские сейчас атакуют определенную позицию, они захватывают ее очень быстро, тогда как раньше украинцы оказывали сопротивление. <…> Теперь же деревня за деревней в течение нескольких дней переходит под контроль русских", — указал он.По словам Меркуриса, быстрое продвижение российских сил обусловлено тем, что у ВСУ больше не осталось профессиональных военных, а их почти полностью заменили плохо подготовленные новобранцы.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.

https://ria.ru/20240504/voyska-1943808099.html

https://ria.ru/20240503/interia-1943706037.html

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