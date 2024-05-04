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За несколько дней. Стало известно, что ВС России сделали с ВСУ на передовой - РИА Новости, 04.05.2024
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11:09 04.05.2024 (обновлено: 15:45 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/vsu-1943821476.html
За несколько дней. Стало известно, что ВС России сделали с ВСУ на передовой
За несколько дней. Стало известно, что ВС России сделали с ВСУ на передовой - РИА Новости, 04.05.2024
За несколько дней. Стало известно, что ВС России сделали с ВСУ на передовой
Российские военные молниеносно продвигаются в ходе своего наступления против ВСУ, освобождая населенные пункты один за другим за несколько дней, заявил... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:09
2024-05-04T15:45
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские военные молниеносно продвигаются в ходе своего наступления против ВСУ, освобождая населенные пункты один за другим за несколько дней, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.&quot;Сейчас мы наблюдаем ранний этап российского наступления, &lt;…&gt; и оно кажется неостановимым. Ранее затронутая нами одна из тем обсуждений заключается в том, что когда русские сейчас атакуют определенную позицию, они захватывают ее очень быстро, тогда как раньше украинцы оказывали сопротивление. &lt;…&gt; Теперь же деревня за деревней в течение нескольких дней переходит под контроль русских&quot;, — указал он.По словам Меркуриса, быстрое продвижение российских сил обусловлено тем, что у ВСУ больше не осталось профессиональных военных, а их почти полностью заменили плохо подготовленные новобранцы.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.
https://ria.ru/20240504/voyska-1943808099.html
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россия, киев, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, политика
Россия, Киев, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Политика
За несколько дней. Стало известно, что ВС России сделали с ВСУ на передовой

Меркурис: ВС России теперь освобождают деревню за деревней за несколько дней

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские военные молниеносно продвигаются в ходе своего наступления против ВСУ, освобождая населенные пункты один за другим за несколько дней, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
«

"Сейчас мы наблюдаем ранний этап российского наступления, <…> и оно кажется неостановимым. Ранее затронутая нами одна из тем обсуждений заключается в том, что когда русские сейчас атакуют определенную позицию, они захватывают ее очень быстро, тогда как раньше украинцы оказывали сопротивление. <…> Теперь же деревня за деревней в течение нескольких дней переходит под контроль русских", — указал он.

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По словам Меркуриса, быстрое продвижение российских сил обусловлено тем, что у ВСУ больше не осталось профессиональных военных, а их почти полностью заменили плохо подготовленные новобранцы.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.
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РоссияКиевУкраинаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВ миреВооруженные силы РФПолитика
 
 
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