https://ria.ru/20240504/vsu-1943797995.html
Критический момент. В Киеве раскрыли, сколько солдат осталось у ВСУ
Критический момент. В Киеве раскрыли, сколько солдат осталось у ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024
Критический момент. В Киеве раскрыли, сколько солдат осталось у ВСУ
ВСУ на спокойных участках фронта укомплектованы примерно на 70%, а на направлениях наступления российских войск — приблизительно на 40%, заявил бывший... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T07:05
2024-05-04T07:05
2024-05-04T07:05
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. ВСУ на спокойных участках фронта укомплектованы примерно на 70%, а на направлениях наступления российских войск — приблизительно на 40%, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.По его словам, Владимир Зеленский, глава минобороны Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский должны объявить населению, что Украина находится "в критическом моменте", а армия нуждается в пополнении."Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать определенный шоковый импульс украинскому обществу", — потребовал Луценко.Укомплектованность украинских подразделений, как утверждает экс-генпрокурор, на спокойных участках фронта составляет около 70%, в районах российского наступления – около 40%.При этом он выразил сомнение в том, что у украинского руководства есть какие-либо планы по ведению конфликта."Какой у Зеленского вообще план, замысел и стратегия дальнейшего ведения войны? Этого не знает никто, подозреваю, что даже ставка верховного главнокомандующего", — возмутился Луценко.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.В то же время украинские власти ужесточают мобилизацию, стремясь выслужиться перед "своими западными хозяевами" и продолжать получать от них финансовую и военную помощь, подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943497630.html
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в мире, украина, россия, юрий луценко, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Юрий Луценко, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Критический момент. В Киеве раскрыли, сколько солдат осталось у ВСУ
Луценко: ВСУ в зоне наступления ВС России укомплектованы на 40%
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. ВСУ на спокойных участках фронта укомплектованы примерно на 70%, а на направлениях наступления российских войск — приблизительно на 40%, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.
По его словам, Владимир Зеленский
, глава минобороны Рустем Умеров
и главком ВСУ Александр Сырский
должны объявить населению, что Украина находится "в критическом моменте", а армия нуждается в пополнении.
"Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать определенный шоковый импульс украинскому обществу", — потребовал Луценко.
Укомплектованность украинских подразделений, как утверждает экс-генпрокурор, на спокойных участках фронта составляет около 70%, в районах российского наступления – около 40%.
При этом он выразил сомнение в том, что у украинского руководства есть какие-либо планы по ведению конфликта.
"Какой у Зеленского вообще план, замысел и стратегия дальнейшего ведения войны? Этого не знает никто, подозреваю, что даже ставка верховного главнокомандующего", — возмутился Луценко.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу
провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.
В то же время украинские власти ужесточают мобилизацию, стремясь выслужиться перед "своими западными хозяевами" и продолжать получать от них финансовую и военную помощь, подчеркнул Шойгу.