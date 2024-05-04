В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что сигнал тревоги в указанных регионах раздался в период с 13.35 по 13.37 мск.
В Харькове прогремел взрыв
Вчера, 10:24
Ранее тревога звучала в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, спустя время ее отменили. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне ранее объявленной тревоги в Харьковской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
30 декабря 2023, 15:14