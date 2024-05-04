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Офицеры СК возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе - РИА Новости, 04.05.2024
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16:42 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/torez-1943864638.html
Офицеры СК возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе
Офицеры СК возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе - РИА Новости, 04.05.2024
Офицеры СК возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе
Офицеры ГВСУ СК по объединенной группировке войск возложили в Торезе (ДНР) цветы к памятнику жертвам фашизма, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:42
2024-05-04T16:42
донецкая народная республика
торез
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общество
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Офицеры ГВСУ СК по объединенной группировке войск возложили в Торезе (ДНР) цветы к памятнику жертвам фашизма, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Вместе с офицерами ГВСУ СУ цветы возложили и представители администрации города. "Памятник отреставрирован за счет неравнодушных сотрудников управления при участии муниципалитета н.п. Торез, помимо реставрации памятника приведена в порядок прилегающая к нему территория, проведено освящение", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика, торез, следственный комитет россии (ск рф), общество
Донецкая Народная Республика, Торез, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Офицеры СК возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе

Военные следователи в ДНР возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе

Возложение цветов к памятнику жервам фашизма в Торезе
Возложение цветов к памятнику жервам фашизма в Торезе
Возложение цветов к памятнику жервам фашизма в Торезе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Офицеры ГВСУ СК по объединенной группировке войск возложили в Торезе (ДНР) цветы к памятнику жертвам фашизма, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Вместе с офицерами ГВСУ СУ цветы возложили и представители администрации города.
"Памятник отреставрирован за счет неравнодушных сотрудников управления при участии муниципалитета н.п. Торез, помимо реставрации памятника приведена в порядок прилегающая к нему территория, проведено освящение", - говорится в сообщении.
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Донецкая Народная РеспубликаТорезСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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