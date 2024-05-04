https://ria.ru/20240504/torez-1943864638.html
Офицеры СК возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе
Офицеры СК возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе - РИА Новости, 04.05.2024
Офицеры СК возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе
Офицеры ГВСУ СК по объединенной группировке войск возложили в Торезе (ДНР) цветы к памятнику жертвам фашизма, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:42
2024-05-04T16:42
2024-05-04T16:42
донецкая народная республика
торез
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943863720_220:0:1221:563_1920x0_80_0_0_3fb658fce0637ce730d3e1d6c20ed8d5.png
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Офицеры ГВСУ СК по объединенной группировке войск возложили в Торезе (ДНР) цветы к памятнику жертвам фашизма, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Вместе с офицерами ГВСУ СУ цветы возложили и представители администрации города. "Памятник отреставрирован за счет неравнодушных сотрудников управления при участии муниципалитета н.п. Торез, помимо реставрации памятника приведена в порядок прилегающая к нему территория, проведено освящение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240404/bezopasnost-1937767857.html
донецкая народная республика
торез
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943863720_345:0:1096:563_1920x0_80_0_0_ebf6ec1ef80dbfc33dd9631ddaca3616.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, торез, следственный комитет россии (ск рф), общество
Донецкая Народная Республика, Торез, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Офицеры СК возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе
Военные следователи в ДНР возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе