https://ria.ru/20240504/torez-1943864638.html

Офицеры СК возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе

Офицеры СК возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе - РИА Новости, 04.05.2024

Офицеры СК возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе

Офицеры ГВСУ СК по объединенной группировке войск возложили в Торезе (ДНР) цветы к памятнику жертвам фашизма, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:42

2024-05-04T16:42

2024-05-04T16:42

донецкая народная республика

торез

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Офицеры ГВСУ СК по объединенной группировке войск возложили в Торезе (ДНР) цветы к памятнику жертвам фашизма, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Вместе с офицерами ГВСУ СУ цветы возложили и представители администрации города. "Памятник отреставрирован за счет неравнодушных сотрудников управления при участии муниципалитета н.п. Торез, помимо реставрации памятника приведена в порядок прилегающая к нему территория, проведено освящение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240404/bezopasnost-1937767857.html

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торез

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, торез, следственный комитет россии (ск рф), общество