https://ria.ru/20240504/teatr-1943853422.html

Михайловский театр отменил показы "Баядерки" из-за протечки воды

Михайловский театр отменил показы "Баядерки" из-за протечки воды - РИА Новости, 04.05.2024

Михайловский театр отменил показы "Баядерки" из-за протечки воды

Михайловский театр сообщил в соцсети "ВКонтакте", что отменил субботние показы спектакля "Баядерка" из-за серьезной протечки воды на сцене. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T15:41

2024-05-04T15:41

2024-05-04T15:41

михайловский театр

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Михайловский театр сообщил в соцсети "ВКонтакте", что отменил субботние показы спектакля "Баядерка" из-за серьезной протечки воды на сцене. "Уважаемые зрители! Сегодня на сцене Михайловского театра произошла значительная протечка. Мы делаем все, чтобы вернуться к работе как можно скорее, но вынуждены сообщить, что сегодня, 4 мая, спектакли "Баядерка" в 13.00 и 18.00 отменены", – говорится на странице театра. Причины коммунальной аварии пока не уточняются. Возврат средств за билеты будет "произведен автоматически", уточняют в театре.

https://ria.ru/20240105/proryv-1919878012.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михайловский театр, происшествия, санкт-петербург