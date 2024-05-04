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Михайловский театр отменил показы "Баядерки" из-за протечки воды
Михайловский театр отменил показы "Баядерки" из-за протечки воды - РИА Новости, 04.05.2024
Михайловский театр отменил показы "Баядерки" из-за протечки воды
Михайловский театр сообщил в соцсети "ВКонтакте", что отменил субботние показы спектакля "Баядерка" из-за серьезной протечки воды на сцене. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T15:41
2024-05-04T15:41
2024-05-04T15:41
михайловский театр
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Михайловский театр сообщил в соцсети "ВКонтакте", что отменил субботние показы спектакля "Баядерка" из-за серьезной протечки воды на сцене. "Уважаемые зрители! Сегодня на сцене Михайловского театра произошла значительная протечка. Мы делаем все, чтобы вернуться к работе как можно скорее, но вынуждены сообщить, что сегодня, 4 мая, спектакли "Баядерка" в 13.00 и 18.00 отменены", – говорится на странице театра. Причины коммунальной аварии пока не уточняются. Возврат средств за билеты будет "произведен автоматически", уточняют в театре.
https://ria.ru/20240105/proryv-1919878012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михайловский театр, происшествия, санкт-петербург
Михайловский театр, Происшествия, Санкт-Петербург
Михайловский театр отменил показы "Баядерки" из-за протечки воды
Михайловский театр отменил показы "Баядерки" из-за протечки воды на сцене