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Михайловский театр отменил показы "Баядерки" из-за протечки воды - РИА Новости, 04.05.2024
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15:41 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/teatr-1943853422.html
Михайловский театр отменил показы "Баядерки" из-за протечки воды
Михайловский театр отменил показы "Баядерки" из-за протечки воды - РИА Новости, 04.05.2024
Михайловский театр отменил показы "Баядерки" из-за протечки воды
Михайловский театр сообщил в соцсети "ВКонтакте", что отменил субботние показы спектакля "Баядерка" из-за серьезной протечки воды на сцене. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T15:41
2024-05-04T15:41
михайловский театр
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Михайловский театр сообщил в соцсети "ВКонтакте", что отменил субботние показы спектакля "Баядерка" из-за серьезной протечки воды на сцене. "Уважаемые зрители! Сегодня на сцене Михайловского театра произошла значительная протечка. Мы делаем все, чтобы вернуться к работе как можно скорее, но вынуждены сообщить, что сегодня, 4 мая, спектакли "Баядерка" в 13.00 и 18.00 отменены", – говорится на странице театра. Причины коммунальной аварии пока не уточняются. Возврат средств за билеты будет "произведен автоматически", уточняют в театре.
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михайловский театр, происшествия, санкт-петербург
Михайловский театр, Происшествия, Санкт-Петербург
Михайловский театр отменил показы "Баядерки" из-за протечки воды

Михайловский театр отменил показы "Баядерки" из-за протечки воды на сцене

© РИА Новости / Валерий МельниковТеатральный занавес
Театральный занавес - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Театральный занавес. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Михайловский театр сообщил в соцсети "ВКонтакте", что отменил субботние показы спектакля "Баядерка" из-за серьезной протечки воды на сцене.
"Уважаемые зрители! Сегодня на сцене Михайловского театра произошла значительная протечка. Мы делаем все, чтобы вернуться к работе как можно скорее, но вынуждены сообщить, что сегодня, 4 мая, спектакли "Баядерка" в 13.00 и 18.00 отменены", – говорится на странице театра.
Причины коммунальной аварии пока не уточняются. Возврат средств за билеты будет "произведен автоматически", уточняют в театре.
Театр на Малой Ордынке в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы
5 января, 23:15
 
Михайловский театрПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
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