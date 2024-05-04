https://ria.ru/20240504/tatarstan-1943881437.html
Минниханов провел переговоры с президентами Сьерра-Леоне и Гамбии
Минниханов провел переговоры с президентами Сьерра-Леоне и Гамбии - РИА Новости, 04.05.2024
Минниханов провел переговоры с президентами Сьерра-Леоне и Гамбии
Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития сотрудничества со Сьерра-Леоне и Гамбией с президентами этих стран, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T18:46
2024-05-04T18:46
2024-05-04T18:46
сьерра-леоне
гамбия
россия
рустам минниханов
организация исламского сотрудничества
политика
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КАЗАНЬ, 4 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития сотрудничества со Сьерра-Леоне и Гамбией с президентами этих стран, сообщает пресс-служба главы республики. Минниханов в субботу принимает участие в 15-м Саммите глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества, которое проходит в Гамбии. Глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" по поручению руководства страны возглавляет на саммите делегацию Российской Федерации. На полях Саммита ОИС Минниханов встретился с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био и президентом Гамбии Адамой Бэрроу. "Отношения России со странами Африки всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле. Мы высоко ценим возможность налаживания сотрудничества нашей республики со Сьерра-Леоне в рамках дружественных отношений наших стран", - сказал Минниханов в ходе встречи с президентом Сьерра-Леоне. По его оценке, сегодня уровень торгово-экономического взаимодействия Татарстана со Сьерра-Леоне невысок, вместе с тем, на рынке Африки хорошо известна такая татарстанская продукция, как вертолеты и грузовые автомобили. Минниханов обратил внимание, что Татарстан – самая северная часть мусульманского мира. У республики налажено тесное взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества и ее институтами. Президент Сьерра-Леоне отметил, что при подготовке к встрече он много слышал про Татарстан. По его мнению, сегодня нужно переходить от взаимодействия на уровне государств к взаимодействию на уровне регионов. "Мы рассматриваем как перспективное сотрудничество в сельском хозяйстве. Нам важно получить опыт, технологии в этой отрасли", - подчеркнул президент. В ходе встречи с президентом Гамбии стороны также отметили заинтересованность в расширении сотрудничества в рамках российско- гамбийских отношений. Саммит глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества проходит в Гамбии 4-5 мая. Организация исламского сотрудничества – международная межправительственная организация государств со значительной долей населения, исповедующего ислам. В настоящее время ОИС объединяет 57 государств с общим населением около 1,7 миллиарда человек. С 2005 года Россия вошла в ОИС в статусе наблюдателя.
https://ria.ru/20240122/tatarstan-1922679973.html
https://ria.ru/20240405/kazanforum-1937982946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сьерра-леоне, гамбия, россия, рустам минниханов, организация исламского сотрудничества, политика
Сьерра-Леоне, Гамбия, Россия, Рустам Минниханов, Организация исламского сотрудничества, Политика
Минниханов провел переговоры с президентами Сьерра-Леоне и Гамбии
Минниханов обсудил развитие сотрудничества с президентами Сьерра-Леоне и Гамбии
КАЗАНЬ, 4 мая - РИА Новости.
Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития сотрудничества со Сьерра-Леоне и Гамбией с президентами этих стран, сообщает пресс-служба
главы республики.
Минниханов в субботу принимает участие в 15-м Саммите глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества
, которое проходит в Гамбии. Глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" по поручению руководства страны возглавляет на саммите делегацию Российской Федерации. На полях Саммита ОИС Минниханов встретился с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био и президентом Гамбии Адамой Бэрроу.
"Отношения России
со странами Африки
всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле. Мы высоко ценим возможность налаживания сотрудничества нашей республики со Сьерра-Леоне в рамках дружественных отношений наших стран", - сказал Минниханов в ходе встречи с президентом Сьерра-Леоне.
По его оценке, сегодня уровень торгово-экономического взаимодействия Татарстана со Сьерра-Леоне невысок, вместе с тем, на рынке Африки хорошо известна такая татарстанская продукция, как вертолеты и грузовые автомобили.
Минниханов обратил внимание, что Татарстан – самая северная часть мусульманского мира. У республики налажено тесное взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества и ее институтами.
Президент Сьерра-Леоне отметил, что при подготовке к встрече он много слышал про Татарстан. По его мнению, сегодня нужно переходить от взаимодействия на уровне государств к взаимодействию на уровне регионов.
"Мы рассматриваем как перспективное сотрудничество в сельском хозяйстве. Нам важно получить опыт, технологии в этой отрасли", - подчеркнул президент.
В ходе встречи с президентом Гамбии стороны также отметили заинтересованность в расширении сотрудничества в рамках российско- гамбийских отношений.
Саммит глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества проходит в Гамбии 4-5 мая. Организация исламского сотрудничества – международная межправительственная организация государств со значительной долей населения, исповедующего ислам. В настоящее время ОИС объединяет 57 государств с общим населением около 1,7 миллиарда человек. С 2005 года Россия вошла в ОИС в статусе наблюдателя.