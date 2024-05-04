https://ria.ru/20240504/tatarstan-1943881437.html

Минниханов провел переговоры с президентами Сьерра-Леоне и Гамбии

Минниханов провел переговоры с президентами Сьерра-Леоне и Гамбии - РИА Новости, 04.05.2024

Минниханов провел переговоры с президентами Сьерра-Леоне и Гамбии

Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития сотрудничества со Сьерра-Леоне и Гамбией с президентами этих стран, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T18:46

2024-05-04T18:46

2024-05-04T18:46

сьерра-леоне

гамбия

россия

рустам минниханов

организация исламского сотрудничества

политика

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КАЗАНЬ, 4 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития сотрудничества со Сьерра-Леоне и Гамбией с президентами этих стран, сообщает пресс-служба главы республики. Минниханов в субботу принимает участие в 15-м Саммите глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества, которое проходит в Гамбии. Глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" по поручению руководства страны возглавляет на саммите делегацию Российской Федерации. На полях Саммита ОИС Минниханов встретился с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био и президентом Гамбии Адамой Бэрроу. "Отношения России со странами Африки всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле. Мы высоко ценим возможность налаживания сотрудничества нашей республики со Сьерра-Леоне в рамках дружественных отношений наших стран", - сказал Минниханов в ходе встречи с президентом Сьерра-Леоне. По его оценке, сегодня уровень торгово-экономического взаимодействия Татарстана со Сьерра-Леоне невысок, вместе с тем, на рынке Африки хорошо известна такая татарстанская продукция, как вертолеты и грузовые автомобили. Минниханов обратил внимание, что Татарстан – самая северная часть мусульманского мира. У республики налажено тесное взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества и ее институтами. Президент Сьерра-Леоне отметил, что при подготовке к встрече он много слышал про Татарстан. По его мнению, сегодня нужно переходить от взаимодействия на уровне государств к взаимодействию на уровне регионов. "Мы рассматриваем как перспективное сотрудничество в сельском хозяйстве. Нам важно получить опыт, технологии в этой отрасли", - подчеркнул президент. В ходе встречи с президентом Гамбии стороны также отметили заинтересованность в расширении сотрудничества в рамках российско- гамбийских отношений. Саммит глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества проходит в Гамбии 4-5 мая. Организация исламского сотрудничества – международная межправительственная организация государств со значительной долей населения, исповедующего ислам. В настоящее время ОИС объединяет 57 государств с общим населением около 1,7 миллиарда человек. С 2005 года Россия вошла в ОИС в статусе наблюдателя.

https://ria.ru/20240122/tatarstan-1922679973.html

https://ria.ru/20240405/kazanforum-1937982946.html

https://ria.ru/20231115/tatarstan-1909527069.html

сьерра-леоне

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сьерра-леоне, гамбия, россия, рустам минниханов, организация исламского сотрудничества, политика