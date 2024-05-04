https://ria.ru/20240504/tatarstan-1943850465.html

Глава Татарстана провел переговоры с президентом ОАЭ

Глава Татарстана провел переговоры с президентом ОАЭ - РИА Новости, 04.05.2024

Глава Татарстана провел переговоры с президентом ОАЭ

Глава Татарстана Рустам Минниханов в Абу-Даби встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном, с которым обсудил состояние и перспективы... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T15:21

2024-05-04T15:21

2024-05-04T15:21

республика татарстан

оаэ

россия

абу-даби

рустам минниханов

владимир путин

организация исламского сотрудничества

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КАЗАНЬ, 4 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в Абу-Даби встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном, с которым обсудил состояние и перспективы экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы республики. Минниханов прибыл в Гамбию для участия в саммите глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества (ОИС). Глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" возглавляет делегацию Российской Федерации на саммите по поручению руководства РФ. Он побывал в Абу-Даби в пятницу. "В столице Объединенных Арабских Эмиратов он встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном… Во время встречи с президентом обсудили текущую ситуацию экономического сотрудничества и её перспективы", - говорится в сообщении. Минниханов принёс соболезнования руководству страны в связи с кончиной соратника отца-основателя ОАЭ шейха Тахнуна бин Мохамеда Аль Нахъяна. Саммит глав государств и правительств ОИС проходит в Гамбии в субботу и воскресенье. Организация исламского сотрудничества – международная межправительственная организация государств со значительной долей населения, исповедующего ислам. Её цель - защита интересов государств-членов и координация их действий на международной арене, содействие социально-экономическому развитию, решение гуманитарных вопросов и обеспечение прав мусульман, борьба с исламофобией и осквернением ислама, охрана исламского культурного и религиозного наследия. В настоящее время ОИС объединяет 57 государств с общим населением около 1,7 миллиарда человек. С 2005 года Россия вошла в ОИС в статусе наблюдателя. Важную роль во взаимодействии с мусульманским миром, в частности с ОИС, играет организованная по инициативе президента РФ Владимира Путина группа стратегического видения "Россия – исламский мир".

https://ria.ru/20240422/promvystavka-1941487753.html

https://ria.ru/20240305/tatarstan-1931221967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оаэ, россия, абу-даби, рустам минниханов, владимир путин, организация исламского сотрудничества