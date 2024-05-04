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МИД Белоруссии раскритиковал инициативу Швейцарии о переговорах по Украине - РИА Новости, 04.05.2024
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08:35 04.05.2024 (обновлено: 09:09 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/shveytsariya-1943805385.html
МИД Белоруссии раскритиковал инициативу Швейцарии о переговорах по Украине
МИД Белоруссии раскритиковал инициативу Швейцарии о переговорах по Украине - РИА Новости, 04.05.2024
МИД Белоруссии раскритиковал инициативу Швейцарии о переговорах по Украине
Инициатива Швейцарии по созыву переговоров по Украине не имеет смысла без участия России и Белоруссии, достичь результата на такой встрече не получится, заявил... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T08:35
2024-05-04T09:09
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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Инициатива Швейцарии по созыву переговоров по Украине не имеет смысла без участия России и Белоруссии, достичь результата на такой встрече не получится, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Я бы отметил бесперспективность тех инициатив, которые буквально на днях звучали из Швейцарии по созыву мирного саммита, мирной конференции по Украине без участия России. Эта инициатива не имеет перспективы, не имеет действительно реального дипломатического смысла, потому что достичь конкретной договоренности просто не суждено", - сказал он. По словам главы МИД Белоруссии, Минск не получал приглашения на эту встречу. "Мы исходим из того, что любое мирное урегулирование этого конфликта и любые, скажем так, обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без участия и России, и Беларуси, они абсолютно бесперспективны", - отметил он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
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МИД Белоруссии раскритиковал инициативу Швейцарии о переговорах по Украине

МИД Белоруссии: инициатива Швейцарии о переговорах по Украине не имеет смысла

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент
Швейцарский парламент - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент. Архивное фото
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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Инициатива Швейцарии по созыву переговоров по Украине не имеет смысла без участия России и Белоруссии, достичь результата на такой встрече не получится, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
"Я бы отметил бесперспективность тех инициатив, которые буквально на днях звучали из Швейцарии по созыву мирного саммита, мирной конференции по Украине без участия России. Эта инициатива не имеет перспективы, не имеет действительно реального дипломатического смысла, потому что достичь конкретной договоренности просто не суждено", - сказал он.
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По словам главы МИД Белоруссии, Минск не получал приглашения на эту встречу.
"Мы исходим из того, что любое мирное урегулирование этого конфликта и любые, скажем так, обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без участия и России, и Беларуси, они абсолютно бесперспективны", - отметил он.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
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