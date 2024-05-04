МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко
МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко по статье УК
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко, следует из базы ведомства.
«
"Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.
В базе указано место рождения разыскиваемого — Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
Порошенко также объявили в розыск по статье УК. Указаны его дата и место рождения — 26 сентября 1965 года, город Болград Одесской области Украины.
Кроме того, в розыск объявили командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.
Статьи, по которым разыскивают Зеленского, Порошенко и Павлюка, не разглашаются.
В мае МВД объявило в розыск сразу несколько украинских политических деятелей:
- секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко;
- экс-министра юстиции Украины Павла Петренко;
- бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко*;
- экс-министра финансов Украины Александра Шлапака;
- бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива.
Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются. Но Шлапаку и Кубиве в январе 2024 года Следственный комитет заочно предъявил обвинение в финансировании военной операции киевского режима против республик Донбасса.
Кроме того, в конце апреля МВД повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка*, а также бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему*.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.