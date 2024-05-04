https://ria.ru/20240504/rozysk-1943849959.html

МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко

МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко - РИА Новости, 04.05.2024

МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко

МВД объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко, следует из базы ведомства. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T15:16

2024-05-04T15:16

2024-05-04T17:49

россия

кривой рог

днепропетровская область

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко, следует из базы ведомства. "Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК", — указано в базе. В базе указано место рождения разыскиваемого — Кривой Рог Днепропетровской области Украины.Порошенко также объявили в розыск по статье УК. Указаны его дата и место рождения — 26 сентября 1965 года, город Болград Одесской области Украины.Кроме того, в розыск объявили командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.Статьи, по которым разыскивают Зеленского, Порошенко и Павлюка, не разглашаются.В мае МВД объявило в розыск сразу несколько украинских политических деятелей:Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются. Но Шлапаку и Кубиве в январе 2024 года Следственный комитет заочно предъявил обвинение в финансировании военной операции киевского режима против республик Донбасса.Кроме того, в конце апреля МВД повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка*, а также бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему*.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240501/zelenskiy-1943324783.html

https://ria.ru/20240504/volodin-1943813311.html

россия

кривой рог

днепропетровская область

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россия, кривой рог, днепропетровская область, владимир зеленский