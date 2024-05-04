Рейтинг@Mail.ru
Кировская область вошла в десятку лидеров по росту промпроизводства - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область
Кировская область
 
16:56 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/proizvodstvo-1943866441.html
Кировская область вошла в десятку лидеров по росту промпроизводства
Кировская область вошла в десятку лидеров по росту промпроизводства - РИА Новости, 04.05.2024
Кировская область вошла в десятку лидеров по росту промпроизводства
Кировская область по росту промышленного производства вошла в топ-10 регионов России, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:56
2024-05-04T16:56
кировская область
экономика
валентина матвиенко
совет федерации рф
кировская область
россия
киров
александр соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939682431_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_3217fc0fd6a2bb4652c2a85d4bf84b44.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Кировская область по росту промышленного производства вошла в топ-10 регионов России, сообщает пресс-служба правительства региона. Отчет о социально-экономическом положении в России за январь-март 2024 года опубликовала Федеральная служба государственной статистики. В отчёте названы регионы с максимальным и минимальным ростом промышленного производства. "К числу субъектов РФ с максимальным ростом отнесена Кировская область - с индексом 120,3 к уровню аналогичного периода прошлого года. Это шестой результат по стране. Таким образом, Кировская область вошла в десятку сильнейших регионов России по динамике роста промышленной сферы", - говорится в сообщении. Отмечается , что по итогам первого квартала 2024 года Кировская область также вошла в топ-10 регионов-лидеров по росту производства в обрабатывающей промышленности. Как отметила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко на недавней встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым, в год 650-летия города Кирова регион показывает высокие социально-экономические результаты. "Вы как губернатор много сделали для Кировской области, нарастили доходную часть бюджета. Это значит, что вы нащупали потенциал региона, возможности его развития. Бюджет – это отражение состояния экономики, инвестиций, и это хороший результат", - приводятся в сообщении слова Матвиенко.
https://ria.ru/20240322/vystavka-1934874169.html
https://ria.ru/20240206/promproizvodstvo-1925625445.html
кировская область
россия
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939682431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_871ac9da2f99e598be3ba13ef3b7957a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф, кировская область, россия, киров, александр соколов
Кировская область, Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Кировская область, Россия, Киров, Александр Соколов
Кировская область вошла в десятку лидеров по росту промпроизводства

Кировская область вошла в десятку лидеров в России по росту промпроизводства

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Кировская область по росту промышленного производства вошла в топ-10 регионов России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отчет о социально-экономическом положении в России за январь-март 2024 года опубликовала Федеральная служба государственной статистики. В отчёте названы регионы с максимальным и минимальным ростом промышленного производства.
Музей Дом шляпы в Кировской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Кировская область представит на выставке "Россия" уникальную коллекцию шляп
22 марта, 11:31
"К числу субъектов РФ с максимальным ростом отнесена Кировская область - с индексом 120,3 к уровню аналогичного периода прошлого года. Это шестой результат по стране. Таким образом, Кировская область вошла в десятку сильнейших регионов России по динамике роста промышленной сферы", - говорится в сообщении.
Отмечается , что по итогам первого квартала 2024 года Кировская область также вошла в топ-10 регионов-лидеров по росту производства в обрабатывающей промышленности.
Как отметила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко на недавней встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым, в год 650-летия города Кирова регион показывает высокие социально-экономические результаты.
"Вы как губернатор много сделали для Кировской области, нарастили доходную часть бюджета. Это значит, что вы нащупали потенциал региона, возможности его развития. Бюджет – это отражение состояния экономики, инвестиций, и это хороший результат", - приводятся в сообщении слова Матвиенко.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Рост промпроизводства в Тюменской области превысил 9%
6 февраля, 11:04
 
Кировская областьЭкономикаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФКировская областьРоссияКировАлександр Соколов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала