https://ria.ru/20240504/proizvodstvo-1943866441.html

Кировская область вошла в десятку лидеров по росту промпроизводства

Кировская область вошла в десятку лидеров по росту промпроизводства - РИА Новости, 04.05.2024

Кировская область вошла в десятку лидеров по росту промпроизводства

Кировская область по росту промышленного производства вошла в топ-10 регионов России, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:56

2024-05-04T16:56

2024-05-04T16:56

кировская область

экономика

валентина матвиенко

совет федерации рф

кировская область

россия

киров

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Кировская область по росту промышленного производства вошла в топ-10 регионов России, сообщает пресс-служба правительства региона. Отчет о социально-экономическом положении в России за январь-март 2024 года опубликовала Федеральная служба государственной статистики. В отчёте названы регионы с максимальным и минимальным ростом промышленного производства. "К числу субъектов РФ с максимальным ростом отнесена Кировская область - с индексом 120,3 к уровню аналогичного периода прошлого года. Это шестой результат по стране. Таким образом, Кировская область вошла в десятку сильнейших регионов России по динамике роста промышленной сферы", - говорится в сообщении. Отмечается , что по итогам первого квартала 2024 года Кировская область также вошла в топ-10 регионов-лидеров по росту производства в обрабатывающей промышленности. Как отметила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко на недавней встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым, в год 650-летия города Кирова регион показывает высокие социально-экономические результаты. "Вы как губернатор много сделали для Кировской области, нарастили доходную часть бюджета. Это значит, что вы нащупали потенциал региона, возможности его развития. Бюджет – это отражение состояния экономики, инвестиций, и это хороший результат", - приводятся в сообщении слова Матвиенко.

https://ria.ru/20240322/vystavka-1934874169.html

https://ria.ru/20240206/promproizvodstvo-1925625445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф, кировская область, россия, киров, александр соколов