https://ria.ru/20240504/pavlograd-1943788594.html
СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 04.05.2024
СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T01:27
2024-05-04T01:27
2024-05-04T04:20
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украина
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". "Взрывы в Павлограде", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.Как отмечает издание "Зеркало недели", в городе наблюдаются перебои с электричеством.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240502/ochakov-1943404180.html
https://ria.ru/20240504/kharkov-1943787960.html
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в мире, днепропетровская область, украина, павлоград, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровская область, Украина, Павлоград, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
После взрывов в Павлограде Днепропетровской области возникли перебои со светом