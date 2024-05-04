https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943841886.html

Патриарх Кирилл освятил куличи в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл освятил куличи в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 04.05.2024

Патриарх Кирилл освятил куличи в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи после богослужения в столичном храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:19

2024-05-04T14:19

2024-05-04T15:47

религия

пасха

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи после богослужения в столичном храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха. "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи после богослужения в столичном храме Христа Спасителя", - сказали в пресс-службе. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.

https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия