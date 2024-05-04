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Патриарх Кирилл освятил куличи в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 04.05.2024
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Религия
 
14:19 04.05.2024 (обновлено: 15:47 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943841886.html
Патриарх Кирилл освятил куличи в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл освятил куличи в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 04.05.2024
Патриарх Кирилл освятил куличи в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи после богослужения в столичном храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:19
2024-05-04T15:47
религия
пасха
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи после богослужения в столичном храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха. "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи после богослужения в столичном храме Христа Спасителя", - сказали в пресс-службе. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.
https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html
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Патриарх Кирилл освятил куличи после службы в храме Христа Спасителя
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пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Пасха, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх Кирилл освятил куличи в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл освятил куличи после богослужения в храме Христа Спасителя

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи после богослужения в столичном храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха.
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи после богослужения в столичном храме Христа Спасителя", - сказали в пресс-службе.
В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.
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