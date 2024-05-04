https://ria.ru/20240504/paskha-1943845954.html
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь - РИА Новости, 04.05.2024
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в Иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт "Бен-Гурион", чтобы... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:46
2024-05-04T14:46
2024-05-04T14:46
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в Иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт "Бен-Гурион", чтобы доставить огонь в Россию, сообщили журналистам в фонде. "Делегация получила огонь и направляется в аэропорт", – рассказали в пресс-службе ФАП. Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943841886.html
https://ria.ru/20240502/ogon-1943440638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иерусалим, москва, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха, религия
Религия, Россия, Иерусалим, Москва, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Пасха, Религия
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в Иерусалиме
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в Иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт "Бен-Гурион", чтобы доставить огонь в Россию, сообщили журналистам в фонде.
"Делегация получила огонь и направляется в аэропорт", – рассказали в пресс-службе ФАП.
Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.