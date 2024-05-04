https://ria.ru/20240504/paskha-1943845954.html

Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь

Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь - РИА Новости, 04.05.2024

Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в Иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт "Бен-Гурион", чтобы... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:46

2024-05-04T14:46

2024-05-04T14:46

религия

россия

иерусалим

москва

иисус христос

фонд андрея первозванного

пасха

религия

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в Иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт "Бен-Гурион", чтобы доставить огонь в Россию, сообщили журналистам в фонде. "Делегация получила огонь и направляется в аэропорт", – рассказали в пресс-службе ФАП. Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943841886.html

https://ria.ru/20240502/ogon-1943440638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иерусалим, москва, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха, религия