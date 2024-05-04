В Душанбе прошел митинг к 79-й годовщине Победы
В Душанбе прошел торжественный митинг к 79-й годовщине Победы в ВОВ
© Посольство России в ТаджикистанеПамятный митинг по случаю Дня Победы в Душанбе
© Посольство России в Таджикистане
Памятный митинг по случаю Дня Победы в Душанбе
ДУШАНБЕ, 4 мая – РИА Новости. Торжественный митинг, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели воины-интернационалисты на Аллее славы городского кладбища в Душанбе, передаёт корреспондент РИА Новости.
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"Наши отцы, деды и прадеды одержали победы и в Великой Отечественной войне, и в войне в Афганистане. То, что сейчас происходит в мире, ещё раз подтверждает, что вы тогда были правы, защищая нашу мирную жизнь, свободную от террористов и наркотиков", – сказала на митинге советник-посланник посольства РФ в Таджикистане Вера Хуторская.
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Российский дипломат выразила благодарность руководству Таджикистана за то, что в республике продолжают чтить историческую память, оказывать внимание ветеранам, проводить патриотическую работу с молодежью.
В мероприятии также приняли участие представители 201-й Российской военной базы, ветеранских и общественных организаций Таджикистана и Узбекистана, соотечественники.
В завершении официальной части митинга состоялось возложение цветов к мемориалу погибших воинов-интернационалистов.
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