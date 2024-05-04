https://ria.ru/20240504/miting-1943894057.html

В Душанбе прошел митинг к 79-й годовщине Победы

В Душанбе прошел митинг к 79-й годовщине Победы - РИА Новости, 04.05.2024

В Душанбе прошел митинг к 79-й годовщине Победы

Торжественный митинг, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели воины-интернационалисты на Аллее славы городского кладбища в... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T20:28

2024-05-04T20:28

2024-05-04T20:36

таджикистан

афганистан

россия

в мире

душанбе

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943894912_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c742ee1582b46a03740605438380ccc7.jpg

ДУШАНБЕ, 4 мая – РИА Новости. Торжественный митинг, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели воины-интернационалисты на Аллее славы городского кладбища в Душанбе, передаёт корреспондент РИА Новости. "Наши отцы, деды и прадеды одержали победы и в Великой Отечественной войне, и в войне в Афганистане. То, что сейчас происходит в мире, ещё раз подтверждает, что вы тогда были правы, защищая нашу мирную жизнь, свободную от террористов и наркотиков", – сказала на митинге советник-посланник посольства РФ в Таджикистане Вера Хуторская. Российский дипломат выразила благодарность руководству Таджикистана за то, что в республике продолжают чтить историческую память, оказывать внимание ветеранам, проводить патриотическую работу с молодежью. В мероприятии также приняли участие представители 201-й Российской военной базы, ветеранских и общественных организаций Таджикистана и Узбекистана, соотечественники. В завершении официальной части митинга состоялось возложение цветов к мемориалу погибших воинов-интернационалистов.

https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html

https://ria.ru/20240418/shestvie-1940914974.html

таджикистан

афганистан

россия

душанбе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, афганистан, россия, в мире, душанбе, день победы