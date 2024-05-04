https://ria.ru/20240504/mautkhauzen-1943839663.html

Российская делегация почтила память советских граждан в Маутхаузене

Российская делегация почтила память советских граждан в Маутхаузене - РИА Новости, 04.05.2024

Российская делегация почтила память советских граждан в Маутхаузене

Российская делегация из около 100 человек в Австрии почтила память советских граждан на территории концлагеря Маутхаузен в субботу, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:01

2024-05-04T14:01

2024-05-04T14:08

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дмитрий любинский

маутхаузен

великая отечественная война (1941-1945)

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МАУТХАУЗЕН (Австрия), 4 мая - РИА Новости. Российская делегация из около 100 человек в Австрии почтила память советских граждан на территории концлагеря Маутхаузен в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщало посольство РФ в Вене, австрийский комитет Маутхаузена в этом году вновь заявил об отказе официальным делегациям РФ и Белоруссии в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря, в этой связи российская сторона организовала свою "вахту памяти" в концлагере. Сотрудники посольства России, постпредства РФ при международных организациях в Вене, Генконсульства РФ в Зальцбурге, члены семей сотрудников российских загранучреждений и учащиеся школы при посольстве им. Героя Советского Союза генерала Д.М. Карбышева - всего около 100 человек - в субботу прибыли на территорию концлагеря, чтобы возложить цветы и венки у советских монументов и почтить память советских граждан, погибших за свободу Австрии. "Сегодня большая российская делегация из сотрудников всех представительств нашей страны в Австрийской республике по традиции посетила бывший концентрационный лагерь Маутхаузен. Для нас это очень важный день исторической памяти, и мы с честью и достоинством отдали дань тем, кто положил жизнь на алтарь свободы европейцев и австрийского народа", - сказал журналистам посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Дипломат добавил, что российская сторона была готова к отказу австрийской стороны от возможности участия в международных мероприятиях, которые будут проходить на территории Маутхаузена 5 мая. "Нас это абсолютно не смущает, пусть это будет на совести организаторов, которым историческая память давно уже изменяет. А мы свои акции проводим уверенно, достойно и что очень важно - традиционно с участием нашей школы при посольстве, учеников и преподавателей школы, которая носит имя героя советского союза Дмитрия Карбышева, и поэтому для молодого поколения, которое воспитывается на уроках отечественной войны, я считаю, что это прекрасное начинание", - пояснил посол. Он добавил, что комитет концлагеря на проведении российской акции в субботу не влиял. "Сегодняшнюю акцию они не могли заблокировать никаким образом", - отметил он. Также Любинский отметил, что российская сторона серьезно готовится к 80-летию победы в следующем году. "Наши мемориальные акции будут касаться, как мы надеемся, в том числе и территории Маутхаузена, и мы готовим важный мемориальный проект… он касается узников Маутхаузена практически из всех республик бывшего Советского союза. И мы считаем это принципиально важным", - заключил дипломат. В австрийской земле покоятся около 80 тысяч советских граждан, более 40 тысяч погибли в концентрационных лагерях. Нацистский концлагерь "Маутхаузен" существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 годы, в нем погибли более ста тысяч узников, в том числе тысячи советских военнопленных. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения Маутхаузена мемориал ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи людей.

https://ria.ru/20240419/kontslagerya-1941144213.html

https://ria.ru/20240418/mid-1940769945.html

https://ria.ru/20240429/mautkhauzen-1943083793.html

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Возложение цветов российской делегацией на территории концлагеря Маутхаузен Российская делегация, организовав собственную "вахту памяти", прибыла на территорию австрийского Маутхаузена, чтобы возложить цветы и венки у советских монументов, несмотря на отказ официальным представителям России в участии в мероприятиях, посвященных освобождению концлагеря. 2024-05-04T14:01 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вена, австрия, дмитрий любинский, маутхаузен, великая отечественная война (1941-1945)