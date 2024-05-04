Действующий мэр Лондона от лейбористов Хан побеждает на выборах в столице
Sky News: кандидат от лейбористов Хан может сохранить за собой пост мэра Лондона
© AP Photo / Matt DunhamМэр Лондона Садик Хан
© AP Photo / Matt Dunham
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Кандидат от партии лейбористов Садик Хан по итогам выборов, состоявшихся 2 мая, ожидаемо сохраняет за собой пост мэра Лондона, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на итоги голосования.
"Хан побеждает в гонке за пост мэра Лондона, после объявления (результатов - ред.) всех 14 избирательных округов (Лондона - ред.)", - передает канал.
Российское посольство ответило на обвинения Британии во вмешательстве
7 декабря 2023, 17:41
Отмечается, что действующий мэр набрал 43,7% всех голосов, тогда как его соперница от консерваторов Сьюзан Холл - 32,6%. Общая явка составила 40,5%.
Это станет третьим сроком на посту мэра для Хана, который он занимает с 2016 года, когда пришел на смену консерватору Борису Джонсону. Хан станет первым со времен учреждения должности, кто занимает пост мэра более двух сроков.
В Великобритании 2 мая прошли выборы в местные органы власти. Избирателям предстояло проголосовать за состав 107 советов и Лондонской ассамблеи, избрать 11 мэров, включая мэра Лондона, и 37 комиссаров, ответственных за надзор над правоохранителями. В тот же день прошли выборы на место в парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул.
К моменту начала выборов из 2,6 тысячи оспариваемых мест в местных советах у правящей партии консерваторов было 989 кресел, а у находящихся к ним в оппозиции лейбористов - 973. По итогам подсчета голосов в 106 из 107 советах консерваторы уже уступили 473 места и потеряли большинство в 12 местных советах. Кроме того, консерваторы уступили лейбористам кресло в британском парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул. Окончательный результат выборов станет известен 4 мая.
Местные выборы СМИ окрестили испытанием для правящей партии консерваторов перед всеобщими выборами в британский парламент. Премьер-министр Риши Сунак до сих пор отказывается назначить дату их проведения, ограничившись словами, что они пройдут во второй половине 2024 года, всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года.