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Действующий мэр Лондона от лейбористов Хан побеждает на выборах в столице - РИА Новости, 04.05.2024
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18:53 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/london-1943882424.html
Действующий мэр Лондона от лейбористов Хан побеждает на выборах в столице
Действующий мэр Лондона от лейбористов Хан побеждает на выборах в столице - РИА Новости, 04.05.2024
Действующий мэр Лондона от лейбористов Хан побеждает на выборах в столице
Кандидат от партии лейбористов Садик Хан по итогам выборов, состоявшихся 2 мая, ожидаемо сохраняет за собой пост мэра Лондона, сообщает телеканал Sky News со... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T18:53
2024-05-04T18:53
в мире
лондон
великобритания
садик хан
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Кандидат от партии лейбористов Садик Хан по итогам выборов, состоявшихся 2 мая, ожидаемо сохраняет за собой пост мэра Лондона, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на итоги голосования. "Хан побеждает в гонке за пост мэра Лондона, после объявления (результатов - ред.) всех 14 избирательных округов (Лондона - ред.)", - передает канал. Отмечается, что действующий мэр набрал 43,7% всех голосов, тогда как его соперница от консерваторов Сьюзан Холл - 32,6%. Общая явка составила 40,5%. Это станет третьим сроком на посту мэра для Хана, который он занимает с 2016 года, когда пришел на смену консерватору Борису Джонсону. Хан станет первым со времен учреждения должности, кто занимает пост мэра более двух сроков. В Великобритании 2 мая прошли выборы в местные органы власти. Избирателям предстояло проголосовать за состав 107 советов и Лондонской ассамблеи, избрать 11 мэров, включая мэра Лондона, и 37 комиссаров, ответственных за надзор над правоохранителями. В тот же день прошли выборы на место в парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул. К моменту начала выборов из 2,6 тысячи оспариваемых мест в местных советах у правящей партии консерваторов было 989 кресел, а у находящихся к ним в оппозиции лейбористов - 973. По итогам подсчета голосов в 106 из 107 советах консерваторы уже уступили 473 места и потеряли большинство в 12 местных советах. Кроме того, консерваторы уступили лейбористам кресло в британском парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул. Окончательный результат выборов станет известен 4 мая. Местные выборы СМИ окрестили испытанием для правящей партии консерваторов перед всеобщими выборами в британский парламент. Премьер-министр Риши Сунак до сих пор отказывается назначить дату их проведения, ограничившись словами, что они пройдут во второй половине 2024 года, всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года.
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в мире, лондон, великобритания, садик хан, борис джонсон, риши сунак
В мире, Лондон, Великобритания, Садик Хан, Борис Джонсон, Риши Сунак
Действующий мэр Лондона от лейбористов Хан побеждает на выборах в столице

Sky News: кандидат от лейбористов Хан может сохранить за собой пост мэра Лондона

© AP Photo / Matt DunhamМэр Лондона Садик Хан
Мэр Лондона Садик Хан - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Кандидат от партии лейбористов Садик Хан по итогам выборов, состоявшихся 2 мая, ожидаемо сохраняет за собой пост мэра Лондона, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на итоги голосования.
"Хан побеждает в гонке за пост мэра Лондона, после объявления (результатов - ред.) всех 14 избирательных округов (Лондона - ред.)", - передает канал.
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Отмечается, что действующий мэр набрал 43,7% всех голосов, тогда как его соперница от консерваторов Сьюзан Холл - 32,6%. Общая явка составила 40,5%.
Это станет третьим сроком на посту мэра для Хана, который он занимает с 2016 года, когда пришел на смену консерватору Борису Джонсону. Хан станет первым со времен учреждения должности, кто занимает пост мэра более двух сроков.
В Великобритании 2 мая прошли выборы в местные органы власти. Избирателям предстояло проголосовать за состав 107 советов и Лондонской ассамблеи, избрать 11 мэров, включая мэра Лондона, и 37 комиссаров, ответственных за надзор над правоохранителями. В тот же день прошли выборы на место в парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул.
К моменту начала выборов из 2,6 тысячи оспариваемых мест в местных советах у правящей партии консерваторов было 989 кресел, а у находящихся к ним в оппозиции лейбористов - 973. По итогам подсчета голосов в 106 из 107 советах консерваторы уже уступили 473 места и потеряли большинство в 12 местных советах. Кроме того, консерваторы уступили лейбористам кресло в британском парламенте от избирательного округа Южный Блэкпул. Окончательный результат выборов станет известен 4 мая.
Местные выборы СМИ окрестили испытанием для правящей партии консерваторов перед всеобщими выборами в британский парламент. Премьер-министр Риши Сунак до сих пор отказывается назначить дату их проведения, ограничившись словами, что они пройдут во второй половине 2024 года, всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года.
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В миреЛондонВеликобританияСадик ХанБорис ДжонсонРиши Сунак
 
 
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