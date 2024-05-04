https://ria.ru/20240504/livan-1943883355.html

Власти Ливана отвергли обвинения в получении "взятки" от ЕС

Власти Ливана отвергли обвинения в получении "взятки" от ЕС - РИА Новости, 04.05.2024

Власти Ливана отвергли обвинения в получении "взятки" от ЕС

Евросоюз выделил Ливану финансовую помощь в размере 1 миллиарда евро без всяких предварительных условий, временное правительство Ливана отвергает любые... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T19:00

2024-05-04T19:00

2024-05-04T19:00

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евросоюз

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БЕЙРУТ, 4 мая - РИА Новости. Евросоюз выделил Ливану финансовую помощь в размере 1 миллиарда евро без всяких предварительных условий, временное правительство Ливана отвергает любые обвинения в том, что эти средства являются попыткой ЕС "откупиться" от проблем нелегальной миграции за счет Ливана, сообщила пресс-служба главы временного правительства страны Наджиба Микати. "С момента визита в Ливан главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Кипра Никоса Христодулидиса два дня назад в СМИ и на политической арене развернулась кампания под лозунгом "Евросоюз подкупил Ливан, чтобы оставить в стране сирийских беженцев"... ЕС выделил средства в дар без всяких условий, ливанская сторона действует в соответствии с нормами, регулирующими принятие подобных пожертвований, которые предназначены для нужд медицинской и образовательной отраслей, обеспечения соцзащиты и помощи нуждающимся семьям, а также для поддержки армии и служб безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу пресс-службой ливанского премьера. Выдвинутые против правительства в соцсетях и ряде СМИ обвинения в якобы сговоре с ЕС по вопросу нелегальной миграции - это "попытка использовать ложные доводы, чтобы саботировать любое предлагаемое правительством решение", отказ от помощи партнеров на нынешнем сложном этапе чреват международной изоляцией Ливана, указано в релизе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе визита в Бейрут 2 мая, что Евросоюз окажет помощь вооруженным силам Ливана и правоохранительным органам этой страны, в том числе для усиления охраны границ и борьбы с потоками нелегальной миграции в ЕС. Ранее фон дер Ляйен объявила о выделении пакета финансовой помощи ЕС Ливану в размере миллиарда евро, которая будет поступать с этого года до 2027. Помощь пойдет на улучшение социально-экономической ситуации в стране, проведение банковской и финансовой реформ. Президент Кипра Никос Христодулидис прибыл в Ливан вместе с председателем Еврокомиссии, чтобы обсудить проблемы миграции. Власти Кипра характеризуют как серьезный миграционный кризис ситуацию в стране в связи с массовым прибытием сирийских беженцев из Ливана. Потоки мигрантов приобретают неконтролируемые размеры. Как заявили в этой связи опрошенные РИА Новости ливанские парламентарии, финансовая помощь ЕС не сможет компенсировать негативные последствия притока сирийских беженцев в страну. Член парламентского блока "Сильный Ливан" Салим Аун назвал выделенную Евросоюзом сумму "необременительной взяткой в обмен на то, чтобы оставить беженцев в Ливане", в то время как прием беженцев уже обошелся стране в 50 миллиардов долларов. По мнению представителя блока независимых депутатов в парламенте Хейдара Насера, пакет помощи ЕС призван разрядить ситуацию, но не сможет решить проблему беженцев, так как этот процесс ежегодно обходится Ливану в более чем 2 миллиарда долларов. Международное сообщество должно оказывать помощь перемещенным лицам в безопасных районах на территории Сирии, поскольку Ливан больше не в состоянии принимать беженцев, подчеркнул он. Ливанские власти неоднократно обвиняли международные организации в действиях, препятствующих нормальному процессу возвращения беженцев домой. В то же время Бейрут регулярно отмечает, что продолжающееся присутствие более двух миллионов сирийских граждан при населении страны в 4,5 миллиона, особенно в условиях тяжелого финансово-экономического кризиса, усугубляет социально-общественную напряженность и провоцирует рост уровня преступности и нищеты.

https://ria.ru/20230919/es-1897128207.html

https://ria.ru/20231027/gosdep-1905753605.html

https://ria.ru/20231220/migranty-1916889683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, кипр, бейрут, урсула фон дер ляйен, никос христодулидис, наджиб микати, евросоюз, еврокомиссия