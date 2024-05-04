https://ria.ru/20240504/laos-1943839047.html
Президент Лаоса посетит Россию 9 мая
Президент Лаоса посетит Россию 9 мая - РИА Новости, 04.05.2024
Президент Лаоса посетит Россию 9 мая
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию 9 мая и будет присутствовать на Параде Победы, сообщил РИА Новости источник в посольстве республики в Москве. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T13:52
2024-05-04T13:52
2024-05-04T13:52
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москва
тхонглун сисулит
в мире
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию 9 мая и будет присутствовать на Параде Победы, сообщил РИА Новости источник в посольстве республики в Москве. "Да, такой визит планируется", - подтвердили в посольстве. Ранее о планах президента Лаоса посетить парад сообщал замминистра просвещения России Денис Грибов. Он уточнил, что Сисулит посетит сначала Москву, а затем отправится в Петербург, где побывает в педагогическом университете имени А.И. Герцена.
https://ria.ru/20240424/pobeda-1942010276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаос, россия, москва, тхонглун сисулит, в мире
Лаос, Россия, Москва, Тхонглун Сисулит, В мире
Президент Лаоса посетит Россию 9 мая
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит будет присутствовать на Параде Победы