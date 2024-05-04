https://ria.ru/20240504/laos-1943839047.html

Президент Лаоса посетит Россию 9 мая

Президент Лаоса посетит Россию 9 мая - РИА Новости, 04.05.2024

Президент Лаоса посетит Россию 9 мая

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию 9 мая и будет присутствовать на Параде Победы, сообщил РИА Новости источник в посольстве республики в Москве. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:52

2024-05-04T13:52

2024-05-04T13:52

лаос

россия

москва

тхонглун сисулит

в мире

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию 9 мая и будет присутствовать на Параде Победы, сообщил РИА Новости источник в посольстве республики в Москве. "Да, такой визит планируется", - подтвердили в посольстве. Ранее о планах президента Лаоса посетить парад сообщал замминистра просвещения России Денис Грибов. Он уточнил, что Сисулит посетит сначала Москву, а затем отправится в Петербург, где побывает в педагогическом университете имени А.И. Герцена.

https://ria.ru/20240424/pobeda-1942010276.html

лаос

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

лаос, россия, москва, тхонглун сисулит, в мире