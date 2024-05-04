https://ria.ru/20240504/kulichi-1943790107.html

Россиянам рассказали, кому нельзя есть пасхальные куличи

Россиянам рассказали, кому нельзя есть пасхальные куличи - РИА Новости, 04.05.2024

Россиянам рассказали, кому нельзя есть пасхальные куличи

Пасхальные куличи и яйца лучше не употреблять людям с аллергией и индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов в составе, рассказала РИА Новости диетолог РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T02:22

2024-05-04T02:22

2024-05-04T02:22

пасха

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пасхальные куличи и яйца лучше не употреблять людям с аллергией и индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов в составе, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова. "От яиц и куличей лучше отказаться тем, у кого есть аллергия на отдельные компоненты или индивидуальная непереносимость", - сказала Комиссарова. Для всех остальных нет никаких запретов, отметила врач. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая.

https://ria.ru/20240502/dietolog-1943389220.html

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пасха