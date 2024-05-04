https://ria.ru/20240504/kulichi-1943790107.html
Россиянам рассказали, кому нельзя есть пасхальные куличи
Россиянам рассказали, кому нельзя есть пасхальные куличи - РИА Новости, 04.05.2024
Россиянам рассказали, кому нельзя есть пасхальные куличи
Пасхальные куличи и яйца лучше не употреблять людям с аллергией и индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов в составе, рассказала РИА Новости диетолог РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T02:22
2024-05-04T02:22
2024-05-04T02:22
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865232862_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_99ed5d377a3fdbe26a80060cb1b77dc8.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пасхальные куличи и яйца лучше не употреблять людям с аллергией и индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов в составе, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова. "От яиц и куличей лучше отказаться тем, у кого есть аллергия на отдельные компоненты или индивидуальная непереносимость", - сказала Комиссарова. Для всех остальных нет никаких запретов, отметила врач. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая.
https://ria.ru/20240502/dietolog-1943389220.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865232862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f19e642ad492775382b2a3fde5da72f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пасха
Россиянам рассказали, кому нельзя есть пасхальные куличи
Диетолог Комиссарова: куличи и яйца лучше не употреблять людям с аллергией
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пасхальные куличи и яйца лучше не употреблять людям с аллергией и индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов в составе, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова.
«
"От яиц и куличей лучше отказаться тем, у кого есть аллергия на отдельные компоненты или индивидуальная непереносимость", - сказала Комиссарова.
Для всех остальных нет никаких запретов, отметила врач.
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая.