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Россиянам рассказали, кому нельзя есть пасхальные куличи - РИА Новости, 04.05.2024
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02:22 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943790107.html
Россиянам рассказали, кому нельзя есть пасхальные куличи
Россиянам рассказали, кому нельзя есть пасхальные куличи - РИА Новости, 04.05.2024
Россиянам рассказали, кому нельзя есть пасхальные куличи
Пасхальные куличи и яйца лучше не употреблять людям с аллергией и индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов в составе, рассказала РИА Новости диетолог РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T02:22
2024-05-04T02:22
пасха
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пасхальные куличи и яйца лучше не употреблять людям с аллергией и индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов в составе, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова. "От яиц и куличей лучше отказаться тем, у кого есть аллергия на отдельные компоненты или индивидуальная непереносимость", - сказала Комиссарова. Для всех остальных нет никаких запретов, отметила врач. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая.
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пасха
Пасха
Россиянам рассказали, кому нельзя есть пасхальные куличи

Диетолог Комиссарова: куличи и яйца лучше не употреблять людям с аллергией

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПроизводство куличей
Производство куличей - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Производство куличей. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пасхальные куличи и яйца лучше не употреблять людям с аллергией и индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов в составе, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова.
«
"От яиц и куличей лучше отказаться тем, у кого есть аллергия на отдельные компоненты или индивидуальная непереносимость", - сказала Комиссарова.
Для всех остальных нет никаких запретов, отметила врач.
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая.
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